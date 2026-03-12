Скандал із monobank набирає обертів: Лубінець заявив про початок перевірки через дії Гороховського

Дмитро Лубінець відреагував на скандал / © Дмитро Лубінець facebook

Відкрито провадження щодо захисту персональних даних і банківської таємниці у справі, пов’язаній із публікацією співзасновником Олегом Гороховським фото клієнтки банку на фоні нібито російського прапора.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що співзасновник monobank визнав свою помилку після оприлюднення персональних даних клієнтки, однак визнання не звільняє від відповідальності.

«Я відреагував на ситуацію одразу — відкрито провадження і розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних та банківської таємниці», — зазначив Лубінець.

Його аргумент — персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження.

«Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом», — додав омбудсмен.

Скандал monobank: хронологія подій

Співзасновник мonobank Олег Гороховський опублікував допис про клієнтку, яка звернулася до банку через блокування рахунку і проходила відеоверифікацію. Під час процесу на задньому фоні помітили прапор, який у Мережі сприйняли як російський, і це викликало активне обговорення.

Вже 11 березня Гороховський заявив, що поспішив із реакцією і визнав допущену помилку.

«Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з росією», — написав він.

Він додав, що зробив висновки з цієї ситуації і у випадку «подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам».

«Хочу запевнити всіх клієнтів, що з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше — це наш головний пріоритет», — написав співзасновник monobank.

Про всі деталі інциденту — читайте у новині.