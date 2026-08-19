Скандал на 150 мільйонів: Рада вимагає від очільника НБУ пояснень щодо махінацій у "Сенсбанку"

Очільник НБУ Андрій Пишний

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Верховна Рада України проголосувала за виклик голови Національного банку Андрія Пишного для надання офіційного звіту щодо фігурування державного «Сенсбанку» в гучному кримінальному провадженні. Це рішення підтримало 155 народних депутатів після оприлюднення інформації про використання банку злочинною організацією для відмивання 150 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Суспільне» з зали парламенту.

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Деталі розслідування НАБУ та САП

Нещодавно антикорупційні органи повідомили про масштабну спецоперацію з викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинні та колишні народні депутати, а також високопосадовці з Офісу президента. За версією слідства, зловмисники організували схему легалізації 150 мільйонів гривень готівки, отриманої злочинним шляхом.

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Тіньові кошти ввели в легальний обіг через низку рахунків підставних компаній, щоб згодом використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас». Для безперешкодної реалізації цього задуму організатори схеми ще на початку червня отримали фактичний контроль над державним Sense Bank, що дозволило їм використовувати фінансову установу у власних інтересах.

Назрівають зміни в НБУ через невдоволення президента

Виклик до парламенту відбувається на тлі серйозного невдоволення роботою Андрія Пишного з боку президента. Володимир Зеленський розчарований тим, що очільник НБУ нібито більше відстоює інтереси Міжнародного валютного фонду, коли погоджується на жорсткі вимоги щодо підвищення податків, ніж реальні потреби української економіки в умовах війни.

Окрім економічних розбіжностей і жорсткої монетарної політики, в Офісі президента висувають претензії до надмірної публічності керівника Нацбанку. Активність Пишного в соціальних мережах та його політичне минуле викликають підозри щодо політичних амбіцій посадовця, що лише посилює напруженість у владних кабінетах.

Попри відверте роздратування президент наразі не планує ініціювати відставку Пишного через відсутність сильних альтернативних кандидатів та складну юридичну процедуру звільнення. Проте в політичних кулуарах уже активно обговорюють можливих наступників, серед яких найчастіше фігурують імена народного депутата Данила Гетманцева та першого заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука.

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