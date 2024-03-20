Скандал на Буковині: священник УПЦ МП не дозволив відспівати у храмі загиблого воїна

За словами нардепки,прихожанки цієї церкви УПЦ (МП) підтримали такі дії священника і сказали: "в свою хату чужих не пускаємо".

У селі Виженка на Буковині, священник УПЦ Московського патріархату не дозволив занести труну з тілом загиблого захисника до церкви.

Про це повідомила нардепка Ірина Никорак.

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Військовий Дмитро Клим цілий рік був безвісти зниклим. Лише через рік знайшли та ідентифікували тіло, і привезли додому у рідне село.

"Поруч з їх будинком кладовище, де поховані його батьки, бабусі та дідусі, і родина має там місце для поховання. Кладовище – при Миколаївській церкві УПЦ (МП), священник якої не впустив родину з тілом загиблого героя до церкви і звісно відмовився відспівувати службу", – зазначила нардепка.

Загиблого героя відспівували біля церкви священники ПЦУ.

"В цей же час жіночки-прихожанки цієї церкви УПЦ (МП) повністю підтримують дії священника, який не пускає відспівати з гідністю та почестями героя в церкві кажучи, цитую: "ну всьо правильно, в свою хату чужих не пускаємо", – додала Ірина Никорак.

За її словами, так дії священника та вірян УПЦ МП – "це вже не про Бога та віру, а про сліпе фанатичне слідування незрозуміло яким цінностям".

Версія УПЦ МП

Водночас, в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП розповідають трохи іншу версію, передає zaxid.net. Там кажуть, що були не проти відспівати загиблого героя, але родичі захотіли, щоб це зробили священники ПЦУ. В УПЦ МП запевняють, що їхній священник дозволив би представникам ПЦУ звершити похорон, але його нібито на той час не було в селі.

"Він... телефон тримав біля себе, очікуючи, що йому подзвонять, щоб відкрити храм. Однак вийшло так, що священики ПЦУ відспівали загиблого Дмитра Клима на подвір’ї храму, хоча могли подзвонити настоятелю і попросити відчинити храм", – виправдовуються в УПЦ МП.

Що відомо про загиблого героя

Нагадлаємо, солдат Дмитро Клим – стрілець-санітар другої стрілецької роти військової частини А4436 загинув 18 лютого 2023 року внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу поблизу села Іванівське Донецької області. Рік вважався зниклим безвісти.

"Він був справжнім чоловіком, батьком, люблячим сином. Він завжди намагався дати для своєї сімʼї тільки найкраще, дуже важко працював, щоб ми жили в достатку. У нас з ним двоє донечок", – розповідала його дружина, Тетяна Клим в інтерв'ю 0372.ua.

Раніше на Буковині піп УПЦ МП на похороні загиблого бійця закликав "здати" Донбас та Крим і заявив, що це "США воюють з Росією".

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