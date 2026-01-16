Скандал на Кіровоградщині: школяр олівцем проколов око однокласнику, а вчителі не викликали "швидку"

Школяр Нікіта Скляніченко, якого травмував однокласник / © Суспільне Кропивницький

У школі села Грузьке Кіровоградської області звичайний урок закінчився для п’ятикласника Нікіти Скляніченко втратою 97% зору. Поки вчительки не було у класі, однокласник вдарив хлопчика олівцем в око, а педагоги замість того, аби викликати «швидку», порадили дитині «просто посидіти».

Про це повідомляє «Суспільне Кропивницький».

Як Нікіта дістав травму ока та чому не викликали «швидку»?

Нікіта розповів, що травму дістав 17 грудня під час останнього уроку.

«Десь середина уроку була. Жорик (однокласник — ред.) забрав в мене телефон і штовхнув мене — я впав і обізвав його, а він мені кинув в око олівець. Я відчув удар в око. З дорослих мене бачили старшокласники, вчитель і класний керівник. Сказали посидіти, воно пройде. Дали ватку», — розповів школяр.

Після цього вони з іншим однокласником Владом сиділи, гуляли, чекали на автобус, після чого поїхали додому.

За словами матері Катерини Скляніченко, про інцидент їй повідомила вчителька, на уроці якої це сталося.

«Я запитала в неї, чому не викликали „швидку“. Вона пояснила, що крові не було, дитина сиділа спокійно, тому не викликали. Я теж одразу звернулась до лікарів, бо вчителька запевнила, що нічого серйозного, що він навіть грав у телефоні», — розповіла мати.

Наступного дня жінка звернулася до сімейної лікарки, яка призначила краплі. Однак Нікіті не легшало: у нього була сльозотеча, однак на біль хлопець не скаржився. Мати все ж повезла сина до лікарні, звідки їх скерували до Одеси.

«Нас прийняли там як ургентних ввечері. Вранці здали аналізи, пройшли дослідження — око було, на щастя, без запалень, чисте — і одразу прооперували», — сказала Катерина.

Що каже мати хлопчика, який травмував Нікіту

Мати хлопчика, який завдав травми, Людмила, телефоном повідомила, що шкодує про інцидент.

«Я до цього ставлюсь негативно. Мені дуже шкода дитину ту. Якби в мене були зараз фінанси зайві, я б допомогла. Жорик мені сто разів казав, що не хотів цього робити. Я його сварила. Він не хотів кинути той олівець, як воно так вийшло, сказав, не знає», — розповіла жінка.

Вона додала, що сама виховує шістьох дітей і має мінімальні доходи, тому не має чим допомогти Нікіті.

Мама Нікіти звинувачує школу: як реагують у закладі освіти

Після повернення з Одеси 31 грудня Катерина звернулася до поліції та обласного департаменту освіти. Вона звинувачує школу у недбалості.

«Вважаю, що винна школа. Це недбалість: дитина йшла додому без супроводу, вони залишили дитину в небезпеці. І це недбалість вчителів — якби вони вчасно викликали, я б одразу поїхала в лікарню. Не сповістили швидку, домедичної допомоги не надали, а я послухала сімейного лікаря, не розуміючи, який саме був удар, що саме трапилось», — розповіла мати Нікіти.

Вона додала, що вчителька, на чиєму уроці стався інцидент, сказала, що не бачила цього.

Директорка гімназії села Грузьке Олена Теніченко повідомила, що вчительки під час інциденту у класі не було, адже їй зателефонували з дому. Коли вчителька повернулася до класу, то помітила, що Нікіта плаче.

«Їй він сказав, що Жорик йому потрапив в око. Вона глянула, дала серветку витерти сльози, спитала, чи болить. Така, з її слів, була між ними розмова. Вона викликала класного керівника, вони поспілкувалися, йому запропонували провести додому, він відмовився», — розповіла директорка гімназії.

Ознак серйозної травми, за словами педагогів, вони не помітили: крові не бачили, припухлості не було. Було видно лише сльозу. Тому у школі вирішили, що «швидку» викликати не варто.

Директорка визнала наявність порушень з боку школи.

«Вчителя не було на робочому місці — це перше порушення посадових обов’язків. В неї там теж був людський фактор: телефонував чоловік, що сина везуть в лікарню хворого. Така ситуація — все посипалося, вона ось зараз, бідна, плаче», — додала Теніченко.

Після інциденту в закладі провели перевірку. Директорка сказала, що всі, зокрема й вона, отримали догани. Теніченко стверджує, що пропонувала матері Нікіти допомогу.

У школі проводять службове розслідування

Начальниця відділу освіти Катеринівської сільради Яна Циба повідомила, що у школі триває службове розслідування, яке має завершитися до кінця тижня. За результатами роботи комісія надасть протокол, акт та рекомендації.

Реакція поліції та пояснення юриста

Речниця поліції Кіровоградської області Оксана Ковтуненко повідомила, що правоохоронці проводять перевірку за заявою матері дитини.

Юристка Тетяна Корчемна пояснила, що відповідальність за правопорушення неповнолітні несуть від 14 років, а за інциденти у школі відповідає навчальний заклад.

«Передусім це дисциплінарна відповідальність для вчителя. Це догана, звільнення, службове розслідування. Адміністративна відповідальність може також лягати на батьків винної дитини. Це може бути штраф та попередження. А якщо йдеться про тяжкі наслідки, то передбачена й кримінальна відповідальність за недбалість», — розповіла юристка.

За її словами, штраф може сягати 5100 грн, а у разі тяжких наслідків можливе позбавлення волі або виправні роботи.

«Передбачена солідарна відповідальність батьків винної дитини та школи. Якщо дитина травмувалась, і це призвело до певних витрат, то школа компенсує ці витрати — як у судовому порядку, так і в досудовому. Можна вирішити це питання без суду. Школа має компенсувати витрати за лікування, реабілітацію та моральну шкоду», — сказала Корчемна.

Скляніченко повідомила, що після завершення перевірок вирішить, чи звертатиметься до суду. Вона наполягає на компенсації витрат на лікування та притягненні винних до відповідальності.

У якому стані Нікіта зараз?

Упродовж двох тижнів Нікіта разом із мамою регулярно приїжджає на огляди до обласної дитячої лікарні у Кропивницькому.

«Нині зір, на жаль, лише 3% від 100%. Праве око бачить в дитини на 100%, а ліве — 3%», — розповів лікар Олександр Кучерявий.

«Поранена рогівка ока — наскрізна рана, яку вважають тяжкою. Ця рана небезпечна не тільки для зору, а і для самого ока. Якщо її вчасно не зашити, не полікувати, це може закінчитись загибеллю ока як органа. Ми проводимо протизапальну терапію», — додав медик.

Нікіта на огляді у лікаря / © Суспільне Кропивницький

За словами Скляніченко, за майже місяць лікування родина витратила понад 50 тис. грн.

«В Одесі — десь 40 тисяч. Харчування там я не дуже рахую. Приїхали сюди: кожна поїздка в лікарню — 600 гривень, бо я винаймаю транспорт. Я не рахую краплі й те, що ми робимо в лікарні. Їздимо через день з цього тижня, а до цього — щодня», — розповіла жінка.

У родині четверо дітей, наймолодша має інвалідність. Батька Нікіти мобілізували у грудні 2023 року, а у квітні 2024 року він зник на Донецькому напрямку.

Прогнозувати терміни лікування школяра та можливість відновлення зору складно, зазначив лікар.

«Через деякий час, через рубцювання рогівки ще буде лікування — розсмоктувальне, стимулювальне, щоб менше був рогівковий астигматизм, щоб замутнення рогівки було мінімальним. Це багато займе місяців, можливо років», — повідомив Кучерявий.

До слова, 12 січня в Оболонському районі Києва 14-річний дев’ятикласник у масці та касці напав із ножем на вчительку історії та однокласника просто під час уроку. Педагогиня потрапила до лікарні у важкому стані з пораненнями живота та рук, підліток дістав різані рани спини, а сам нападник після скоєного намагався накласти на себе руки. Слідство виявило в телефоні хлопця листування з імовірними кураторами з російських спецслужб, з якими він заздалегідь обговорював план нападу. Поліція відкрила провадження за фактом замаху на вбивство, а освітня омбудсменка закликала до негайного посилення заходів безпеки та психологічної підтримки у школах.