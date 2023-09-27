Скандал на кордоні: у польського волонтера вилучили в Україні авто

Поляк не розмитнив машину, яку минулоріч передав на ЗСУ, тому на митниці вирішили відібрати інше авто, на якому він заїхав до України. Чим завершилася історія, читайте ТСН.ua.

На Львівській митниці вилучили автомобіль волонтера з Польщі, бо він нібито не розмитнив попереднє авто, яке передав ЗСУ.

Про це йдеться у статті "Суспільного".

У 2022 році волонтер з Польщі передав військовим автомобіль.

"Тоді в нас була проблема з пальним. Він привіз каністри з пальним, допомогу хлопцям і цим автомобілем поїхав на схід. У хлопців, побачивши цей автомобіль, очі загорілися і кажуть: "Чи можете нам лишити?". Реально, людина дуже добра, він волонтер і допомагає, він каже: "Без проблем, хлопці, беріть", – розповіла журналістам волонтерка Олена Смірнова.

Військовий з позивним "Шева", який воює на Авдіївському напрямку, розповів, що ця машина не раз виручала наших захисників.

Вилучили авто, бо не розмитнив попереднє, яке віддав на ЗСУ

Авто волонтера лишилось на фронті, а він сам повернувся додому у Польщу. Через рік він в'їхав до України вже на іншому автомобілі. За словами волонтерки Смірнової, тоді транспортний засіб в поляка вилучили митники за несплату штрафу у розмірі 170 тисяч гривень, бо мовляв не розмитнив попереднє авто.

"Розумію, що це і ми винуваті в тому теж. Потрібно було на митниці оформляти документи, що це ввозиться гуманітарний вантаж, що ця машина йде дійсно для військових, але про це тоді ніхто не думав. Машина приїжджала, була два рази під обстрілом. Один раз своїм ходом приїжджала, один раз привозили на лафеті. Ніхто про це не думав, машину потрібно було зробити швидко і віддати хлопцям, щоб вона далі рятувала життя", – зазначила Смірнова.

Що кажуть у судді

За інформацією видання, представники Львівської митниці подали заяву до суду, аби притягнути волонтера до адмінвідповідальності через те, що чоловік, згідно з Митним кодексом, впродовж року не розмитнив авто. Проте суд звільнив від відповідальності поляка, оголосивши усне зауваження. Також суд розпорядився повернути вилучене авто власникові.

Сам поляк відповів журналістам, що поки коментувати ситуацію не готовий. Лише сказав, що "чекає повернення майна, аби надалі волонтерити".

Нагадаємо, що ДБР викрило подружжя, яке продавало військовим безплатно отримані за кордоном автівки.

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