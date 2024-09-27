Скандал на кордоні: ветерану війни заборонили виїхати з України на лікування

Колишній військовий відчув себе “ухилянтом”, який намагається втекти за кордон.

59-річний ветеран війни Олег Фесенко, якого після поранення визнали непридатним для служби за станом здоров’я, поскаржився на прикордонників в Одеській області, які не випустили його за кордон на реабілітацію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото офіційної відмови.

“Після двох років фронту, поранення, важкого госпіталя, присвоєння інвалідності, повного списання з армії по непридатності, мені повідомляють на кордоні, що все це брехня, по базі я повноцінний військовослужбовець, який проходить службу. А значить ухилянт, який намагається втекти за кордон", — описав він свою ситуацію.

При цьому він додав, що після того, як прикордонники відмовили йому у виїзді за кордон, до нього підійшов якийсь чоловік і запропонував вирішити цю проблему в інший спосіб.

“До мене підійшов дуже сіренький, малопомітний дідусь, лагідно посміхнувся, і запропонував вивезти мене за кордон. Прямо зараз. За 5000 доларів”, - зазначив Олег Фесенко.

Документ про заборону виїзду за кордон, опублікований ветераном війни Олегом Фесенком

Ветеран також зауважив, що юристи уже порадили йому звернутися з цього приводу до суду.

Окрім того, колишній військовий поскаржився на бюрократію, через яку не може отримати від держави хоч якісь виплати та оформити пенсію.

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"Ніяких виплат за списання з армії по втраті здоров'я немає. Є тільки незрозуміле булькотіння чиновників від влади. Ніяких виплат за поранення немає. Є ті ж самі чиновники та їх пихате булькотіння. Ніякої пенсії немає. Неможливо оформити. Бо чиновники тупо не дають два папірці, без яких інші чиновники пенсію не оформляють", - зазначив він.

Також ветеран нарікає на неможливість знайти роботу, оскільки роботодавці охоче беруть молодих та здорових співробітників.

"Не помираю з голоду тільки тому, що побратими з фронту присилають їжу. Реально присилають їжу, продовжуючи воювати", - зізнався він.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Одеса-Рені прикордонники затримали вантажівку, водій якої перевозив до кордону з Молдовою у потаємному сховку пасажира.

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