Скандал на Рівненщині: дівчина зняла відео під російський реп на тлі портретів загиблих героїв

Зловмисниця вже потрапляла до поля зору поліцейських, адже неодноразово покидала місце проживання, залишаючи своїх двох малолітніх дітей на бабусю.

У місті Сарни Рівненської області правоохоронці склала адмінпротокол щодо дівчини, яка танцювала під російську музику на тлі портретів загиблих українських воїнів, і зняла це на відео.

Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на коментар від поліції Рівненської області.

У Мережі з’явилося відео, на якому дівчина танцює під російський реп із нецензурними словами на тлі синьо-жовтих прапорів та портретів загиблих захисників України. Поліцейські спільно з СБУ розшукали дівчину і встановили її особу.

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"Згодом працівники поліції склали адмінпротокол за статтею 173 – дрібне хуліганство. Дівчина виявилась місцевою мешканкою. Їй 23 роки", – прокоментували у поліції.

Йдеться про Євгенію Кудіну з міста Сарни. Вона записала відео з вибаченнями.

"8 вересня 2024 року на центральній площі Сарнів, де розташована алея пам'яті полеглих захисників України, я зняла під російську музику відеоролик аморального характеру. Розмістила відеоролик у соцмережі Тік-Ток. Я не думала про почуття родичів загиблих воїнів. Приношу щирі вибачення перед рідними та українцями за свої дії", – сказала дівчина.

Правоохоронці додали, що вона вже потрапляла до поля зору поліцейських, адже неодноразово покидала місце проживання, залишаючи своїх двох малолітніх дітей на бабусю.

На Рівненщині дівчина станцювала під російський реп на тлі портретів загиблих героїв

Нагадаємо, раніше медики Рівненського обласного протипухлинного центру станцювали на столах під час науково-практичної конференції. Після скандалу директор установи та троє його заступників написали заяви на звільнення.

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