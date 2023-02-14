Скандал на Тернопільщині: чиновник міськради поїхав за кордон у складі делегації і відмовився повертатись

Працівник міської ради Чорткова, що на Тернопільщині, поїхав за кордон у складі офіційної делегації та відмовився повертатись до України.

Про це повідомив мер Чорткова Володимир Шматько.

Володимир Шматько розповів, що делегація міської ради їздила до Швеції та Латвії. Усі її члени уже повернулись, проте головний спеціаліст відділу інформаційної політики Чортківської міської ради Олександр Шликов заявив, що він хотів побачитись з родиною, яка раніше виїхала до Польщі, та залишився там.

"Ситуація тут трохи складніша. Олександр, повертаючись з нами у Польщі, сказав, що йому треба провідати його сім'ю. Відповідно його сім'я виїхала раніше за кордон і він з нами в Україну не повернувся. Звичайно, що ніякого незаконного способу переконання чи тиску, я не міг вчинити, це вже буде далі встановлювати слідство", - пояснив Володимир Шматько.

Мер Чорткова пояснив, що він намагався звернутись до працівника міської ради з проханням повернутись, проте тепер цим повинні займатись правоохоронці.

"Де зараз знаходиться Олександр, я не знаю. Але 10 днів ми намагалися його з командою запитати, коли ти повернешся, бо ти порушив правила повернення з-за кордону. З його слів він зараз зі своєю сім'єю, яка потребувала з ним зустрічі. Коли повернеться, сказав, що незабаром. Відповідно, 10 днів ми почекали, а далі правоохоронні органи цією справою будуть займатися. Я вірю, що справедливість буде встановлена. Ще краще було б якби Олександр найближчими днями повернувся", - сказав Шматько.

Мер Чорткова наголосив, що він засуджує дії свого підлеглого та вкотре закликав його повернутись до України.

"Він ще має шанс повернутись і у всіх нас перепросити. Засуджую всіх тих, хто тікає від мобілізації", - сказав Володимир Шматько.

Він також закликав голів усіх громад в Україні бути обережними з тими, хто їде за кордон.

Нагадаємо, 27 січня уряд ухвалив постанову №69, якою розширив чинні правила перетину кордону новими пунктами та встановив порядок виїзду з країни для чиновників і депутатів.

Читайте також: