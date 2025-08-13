Скандал на Тернопільщині: через дії офтальмологів 18 людей втратили зір

Окуляри / © Pexels

Реклама

У Тернопільській області через неналежне лікування та вимагання грошей постраждали 18 пацієнтів районної лікарні — 15 осіб втратили зір на одне око, троє — на обидва.

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

За матеріалами справи, троє медиків з березня 2022 року по лютий 2023 року за вказівкою завідувача відділення вводили пацієнтам заборонений препарат та вимагали за це від 8 до 34 тисяч гривень. Внаслідок цих дій у 18 пацієнтів виникли тяжкі наслідки: у 15 осіб постраждав зір на одне око, у трьох — на обидва. Сімом пацієнтам через ускладнення довелося видаляти око.

Реклама

Дії лікарів завдали державі майже 900 тисяч гривень збитків на лікування потерпілих. Кримінальні провадження розглядає Чортківський районний суд.

Оскільки обвинувачені продовжують працювати у лікарні, прокурори наполягають на їхньому відстороненні від посад, щоб уникнути ризику для персоналу та пацієнтів. Розслідування триває.

Прокуратура скерувала до суду клопотання про відсторонення від посад чотирьох офтальмологів районної лікарні. Лікарі обвинувачуються у неналежному виконанні професійних обов’язків, службовій недбалості, а також одержанні неправомірної вигоди в поєднанні з вимаганням (ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368-4 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як покращити зір у домашніх умовах та розповідали поради для збереження здоров’я очей. Дотримання цих простих правил допоможе знизити ризик погіршення зору та підтримати здоров’я очей у хорошому стані.