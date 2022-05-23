Скандал на "Укрпошті" в Дніпрі: марки несподівано закінчилися, величезна черга увірвалася до відділення (фото, відео)

У Дніпрі до головпоштамту "Укрпошти" на проспекті Яворницького вишикувалися близько тисячі людей за новою маркою з російським кораблем. Дніпряни записувалися в чергу із самого ранку, стояли в ній годинами, і навіть влаштували бійку. Однак о 16:00 марки несподівано закінчилися, і у відділенні спалахнув скандал.

Про це повідомляє ТСН.ua з місця події.

Близько 15:30 закінчилися конверти з кораблем, але марки ще залишалися. Тут було гучно, всі кричали і було нічим дихати від кількості людей. Але люди все одно стояли та чекали.

О 16:00 на касі оголосили, що марки скінчилися. Однак, згідно до списку черги, її встигли придбати близько 170 осіб. Люди обурилися, увірвалися до відділення та влаштували скандал.

Деякі дніпряни, які стояли в черзі, жаліються, що недобросовісні купляли марки в усіх трьох касах по черзі, тому вони так швидко закінчилися. Однак співробітники "Укрпошти" стверджують, що марок просто було мало.

Продаж марок у Дніпрі обіцяють поновити завтра, 24 травня, о шостій ранку.

Нагадаємо, у чергу до "Укрпошти" в Києві за новою маркою з російським кораблем за три години до старту продажу вишикувалися 1242 людини.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

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