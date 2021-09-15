Скандал на Волині: у приміщенні сільради незаконно робили манікюр та педикюр (відео)

Скандал на Волині: у приміщенні сільради незаконно робили манікюр та педикюр (відео)

Салон працював навіть після завершення дії договору.

У селі Підгайці під Луцьком в приміщенні сільської ради незаконно працював манікюрний салон. Договір оренди приміщення завершився у листопаді 2020 року, але, як з’ясували журналісти 12 каналу, салон працював ще до вересня 2021 року.

Наразі підприємиця звідти з'їхала, звільнене приміщення віддадуть для потреб комунального підприємства.

Заданими телеканалу, власницею салону була невістка скандального чиновника. Спочатку Наталія Штефанеса орендувала приміщення за символічну суму, а потім й взагалі безплатно.

Підприємиця з'їхала з орендованого приміщення декілька днів тому. Щоправда, забрала з собою не лише меблі, а й розетки, ламінат, люстри та двері, оскільки начебто весь ремонт був зроблений власним коштом.

Її тесть - Георгій Штефанеса - нещодавно звільнився із займаної у сільській раді посади.

Цьому передував корупційний скандал, напад на журналістку Людмилу Яворську та відкрите кримінальне провадження.

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