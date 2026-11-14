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Скандал на Волині: ТЦК звинуватили у побитті пенсіонерки під час гонитви за ухилянтом — деталі інциденту
У Волинському обласному ТЦК категорично заперечили звинувачення у побитті літньої жінки в селі Топільне під час заходів оповіщення, проте попри заяву поліції про підтвердження факту побиття, у військкоматі все ж ініціювали службове розслідування.
На Волині спалахнув новий гучний скандал за участю представників територіального центру комплектування: у Мережі та місцевих ЗМІ з’явилася інформація про побиття літньої жінки в селі Топільне.
На інцидент офіційно відреагували у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП, відкинувши всі звинувачення.
За версією ТЦК, подія сталася у п’ятницю, 13 листопада. Група оповіщення, до складу якої входили як військовослужбовці, так і працівники поліції (вони пересувалися на службовому авто правоохоронців), проводила заходи в селі Топільне.
У ТЦК стверджують, що один із місцевих чоловіків, побачивши військових та поліцію, почав тікати. Він забіг на територію приватного подвір’я, а згодом сховався всередині будинку, зачинивши двері зсередини. Після цього члени групи оповіщення поспілкувалися з жінкою, яка перебувала на подвір’ї, і поїхали далі.
Версія ТЦК та суперечливі деталі
У ТЦК наголошують, що діяли виключно в межах закону, а поширена в медіа інформація не відповідає дійсності.
«Офіційно заявляємо: жодних протиправних чи силових дій щодо неї не вчинялося. Жодних фактів силового проникнення до житла, пошкодження майна, вимкнення електроенергії чи фізичного впливу з боку групи оповіщення не здійснювалося», — йдеться у заяві Волинського ОТЦК.
Водночас ситуація залишається неоднозначною: як повідомляють місцеві журналісти телеканалу «Аверс», у поліції факт побиття пенсіонерки все ж підтвердили.
Попри категоричне заперечення своєї провини, керівництво Волинського обласного ТЦК повідомило, що за цим фактом уже призначено та проводиться службове розслідування, а відомство сприяє об’єктивному з’ясуванню всіх обставин.
Раніше ми писали про те, як у Нововолинську на Волині чоловік ножем порізав військовослужбовців ТЦК, коли ті проводили заходи оповіщення