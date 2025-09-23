ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
129
2 хв

Скандал на Житомирщині: пам’ятник Кузьмі Скрябіну викликав хвилю критики

Пам’ятник Кузьмі Скрябіну в Житомирській області став приводом для скандалу. Фото і відео швидко розлетілися мережею.

Софія Бригадир
Пам'ятник Кузьмі

Пам’ятник Кузьмі / © Суспільне

21 вересня у Коростишеві, що на Житомирщині, відбулося урочисте відкриття пам’ятника Андрію Кузьменку, відомому як Кузьма Скрябін. Монумент поставили у місцевому парку культури та відпочинку до Дня міста. Проте вже наступного дня він опинився у центрі гучних обговорень і критики.

Про це повідомило видання Фокус.

Постамент заввишки понад три метри виконано з граніту. На ньому розміщено напис із відомої пісні музиканта: «Не стидайся, то твоя земля». Автор і виконавець скульптури — художник та скульптор Олексій Марковський. За його словами, працюючи над образом, він уявляв Кобзаря.

Пам’ятник Кузьмі / © Суспільне

Пам’ятник Кузьмі / © Суспільне

Втім, реакція суспільства виявилася здебільшого негативною. Коли у соцмережах з’явилися фотографії пам’ятника, користувачі почали масово висловлювати обурення. У коментарях люди зазначають, що скульптура мало нагадує самого музиканта:

  • «У нас що зі скульпторами якась проблема? Це точно Скрябін, бо перше враження Горгона якась»;

  • «Жахливий пам’ятник. Людина при житті з яскравим поглядом, а тут якийсь босурман „прикольний“;

  • «Невже ніхто з „відкриваючих“ не побачив, що він жахливий».

Відео з відкриття, опубліковане на сторінці «Суспільне. Житомир», уже переглянули понад пів мільйона разів. Воно зібрало сотні коментарів, більшість із яких є критичними.

Наразі місцева влада та сам автор скандального монумента публічно не відреагували на хвилю критики.

Нагадаємо, 3 вересня, у центрі Львова чоловік виліз на кінний пам’ятник Юрію Змієборцю, встановлений перед будівлею обласного управління поліції.

