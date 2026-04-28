"Заваліть є*ушатнік": на Михайлову навалився гейт через декларації, авто, візит до США і вона жорстко відповіла

Аліна Михайлова / © ТСН

Реклама

У соцмережах спалахнув новий скандал довкола командирки медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі», депутатки Київради Аліни Михайлової. Частина користувачів обурена тим, що обіймаючи посаду депутатки, вона не подає декларації. Люди також дорікають Михайловій за торішню покупку «Мерседеса» та цьогорічну поїздку до Каліфорнії. Водночас частина коментувальників підтримують командирку «Ульф». Сама Михайлова відповіла на закиди доволі жорстко.

Усе про скандал довкола Аліни Михайлової читайте на ТСН.ua.

Декларації Михайлової

Користувачі соцмережі Threads напередодні звернули увагу, шо Михайлова ще від 2021 року не подавала свою щорічну декларацію про доходи, яку зобов’язана заповнювати як депутатка Київради.

Реклама

«Депутат Аліна Михайлова відмовилась з 2021 року заповнювати щорічну декларацію та публічно розповідати про свої статки. Інші депутати Київради декларації вносять щороку. А ви головне не забувайте донатити, щоб вони жили в нових квартирах, їздили на нових машинах і посилали кожного, хто наважиться сказати правду», — йдеться у дописі користувача ukvashuni.

На сайті youcontrol справді відображається як остання декларація від депутатки 2021 року.

© Threads

Оливи до вогню долила і поїздка Михайлової до США.

Поїздка Михайлової до Каліфорнії

У квітні командирка медслужби «Ульф» опублікувала на своїй Instagram-сторінці декілька дописів з фото і відео про поїздку до Каліфорнії. Зокрема, Михайлова опублікувала кадри на тлі пейзажів у Сан-Франциско, узбережжі океану та з готельного номеру.

Реклама

Судячи з повідомлення депутатки Київради, вона вирушила до США на навчання у сфері штучного інтелекту.

«Відпустка в США? та how dare ця Михайлова! А ось так. Життя — дивна штука. Ось ти сидиш на стабі (стабілізаційний пункт — ред.) в підвалі на сході. Ось тобі приходить смс, що ти номінована на навчання по ШІ в Кремнієвій долині. Ось ти подаєш візу. Отримуєш її. І все це за 20 днів буквально», — написала Михайлова в одному з постів.

© Instagram-сторінка Аліни Михайлової

Більшість користувачів у коментарях підтримали командирку «Ульф», але були й такі, що висловлювали своє обурення.

Критика на адресу Михайлової

У соцмережі Threads люди поділились на два табори. Частина критикує Михайлову, дорікає щодо декларацій, купівлі «Мерседеса» та вимагає пояснень, звідки в неї кошти.

Реклама

Сама Михайлова у дописі в Threads прокоментувала критику на свою адресу так:

«Мій топ до*обів ботів, росіян, ухилянтів, їх підстилок та всіх обіжєнок — „всі хто був на війні з 2016 вже загинули, а Михайлова чого жива в 2026? Непорядок“.

Користувачі ж у коментарях радять депутатці просто подати декларацію, аби «закрити рота критикам». Люди також пояснюють, що їх цікавить, звідки у Михайлової дороге авто на тлі великої кількості зборів, які вона робить для фронту.

© Threads

© Threads

© Threads

© Threads

© Threads

© Threads

© Threads

© Threads

© Threads

Підтримка Михайлової

Водночас частина інтернет-юзерів підтримала Михайлову. Зокрема, люди звертають увагу, що в частини військових хороші зарплати, тож вони можуть дозволити собі дороге авто чи відпочинок закордоном, на який заслуговують на тлі виснажливої війни.

Реклама

© Threads

© Threads

© Threads

© Threads

© Threads

© Threads

© Threads

Реакція Михайлової на критику

Михайлова доволі жорстко відповіла на критику в соцмережах. Зокрема, вона гостро прокоментувала такий допис користувачки mozalevska_estet: «Я не суддя. Але навіщо вести соцмережі, так що це підриває довіру та шкодить репутації? Свої кошти чи зі зборів… у людей виникають питання».

«Якщо ви не суддя, то заваліть є*ушатнік і насолоджуйтеся фотками. А якщо притискає жаба — то заблокуйте і живіть своє щасливе життя. А не розказуйте мені — людина яка з 2016 року на війні добровольцем і 5 год в армії, як мені вести мої соцмережі і що постити», — відповіла керівниця «Ульф».

© Threads

Михайлова також записала відео для критиків.

«Всім, хто рахує мої гроші, я можу сказати про те, що вас це ї*ати не повинно», — сказала вона.

Реклама

Дата публікації 12:26, 28.04.26

Нагадаємо, торік підсанкційний блогер Мирослав Олешко звинуватив Михайлову в купівлі Mercedes GLA 200 за 61 тис. дол. нібито за рахунок донатів. Командирка «Ульф» заперечила ці закиди, пояснивши, що придбала авто у трирічний кредит за офіційну зарплату, а активних зборів на момент покупки не було. Вона наголосила, що регулярно донатить великим фондам і самостійно оплачує побутові потреби підрозділу на фронті, а за роки безперервної служби накопичила достатньо коштів. Критику блогера Михайлова назвала частиною кампанії проти військових.

Новини партнерів