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- Укрaїнa
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Скандал навколо Буткевича: в ГУР відхрестилися від журналіста, у дружини своя правда
У ГУР заперечують, що журналіст Богдан Буткевич працював у відомстві. Перед цим дружина журналіста стверджувала, що її чоловіка «заднім числом» звільнили з ГУР і мобілізували.
Скандал з журналістом Богданом Буткевичем набирає обертів. Дружина журналіста Марина Данилюк-Ярмолаєва заявила, що її чоловіка звільнили з посади позаштатного агента ГУР МО. Тепер він — у розшуку ТЦК.
Про це пише «Громадське».
Головне управління розвідки Міноборони стверджує, що в них не працював український журналіст Богдан Буткевич.
«Богдан Буткевич не був і не є співробітником Головного управління розвідки», — сказали виданню у розвідці.
Напередодні дружина Буткевича та журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розповідала, що протягом останніх років той позаштатно виконував проєкти для ГУР «на території ворога». З її слів, чоловік ухвалив рішення про таку співпрацю, оскільки має захворювання очей, які обмежували його службу «в класичному розумінні».
А втім, днями ГУР нібито припинило співпрацю з Буткевичем, звільнивши «заднім числом». Після цього йому повернули статус військовозобовʼязаного і збираються відправити до навчального центру «Десна», ствержує жінка. Вона також пов’язує звільнення з критикою Буткевича у бік нардепки Марʼяни Безуглої.
Речник Сухопутних військ Збройних сил України, полковник Віталій Саранцев у коментарі «Українській правді» розповів, що Богдан Буткевич мав бронювання від мобілізації до квітня 2025 року, втім у зв’язку зі змінами в законодавстві вона була знята. За попереднім висновком військово-лікарської комісії «обмежено придатний» він самостійно прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак повторна ВЛК визнала його придатним для служби у військових частинах забезпечення.
Сам Богдан Буткевич на момент публікації новини особисто не коментував ситуацію.
Раніше повідомлялося, що від початку 2025 року до Офісу уповноваженого з прав людини надійшло понад 2 тисячі звернень щодо можливих порушень прав громадян з боку працівників ТЦК.