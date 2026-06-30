Скандал навколо Ігоря Смілянського: Кабмін має останній день на рішення щодо керівника "Укрпошти"

На звільнення Ігоря Смілянського лишається день / © УНІАН

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Сьогодні, 30 червня, завершується п’ятиденний строк, протягом якого Кабінет Міністрів України має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «Укрпошта». Причиною цього стало рішення Нацбанку про його професійну непридатність. На тлі цих подій посадовець почав публікувати перелік своїх досягнень на посаді за 10 років.

На звільнення Ігоря Смілянського з посади керівника «Укрпошти» лишився день

Перелік своїх досягнень Смілянський від самого ранку публікує у себе в Telegram-каналі. За його словами, коли він очолив підприємство 2016 року, прогнози експертів були невтішними — оператору пророкували банкрутство вже за 6–8 місяців. Попри це, держкомпанія не лише встояла, а й спромоглася «вийти на прибутковість» та розпочати масштабну модернізацію.

До слова, у НБУ «Укрпошту» офіційно називають збитковою.

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«За десять років роботи в „Укрпошті“ щодо мене чи компанії не було жодного доведеного факту корупції», — пише Смілянський.

За оприлюдненими даними, за час каденції Смілянського фінансові показники оператора суттєво зросли. Зокрема, річний дохід підприємства збільшився з 4,6 млрд грн у 2016 році до 13,1 млрд грн за підсумками 2025 року.

Паралельно відбулося зростання середньої заробітної плати працівників — із 2 200 грн до 17 335 грн. Очільник компанії додав, що керівництву вдалося ліквідувати практику примусової неповної зайнятості, і тепер весь персонал переведений на повний оклад.

Також у серії публікацій про власні успіхи Смілянський перелічив таке:

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Сплату 3,6 млрд гривень податків за 2025 рік та доставки у найвіддаленіших селах.

Інвестування у відновлення після втрати понад 430 автомобілів, понад 1000 відділень, сортувальних центрів та іншої інфраструктури.

Мільйонні прибутки.

Роботизацію відділень.

Досягнення доставки наступного дня.

Відправки по всьому світу та відзнаку Rising Star Award тощо.

Загалом у Смілянського вийшло п’ять розлогих повідомлень про свої успіхи.

«Я знаю, що зробив і де помилявся. Я абсолютно чітко, але спокійно усвідомлюю, що я точно не найпопулярніша людина в країні. Але мене брали на цю посаду не для того, щоб я будував політичну кар’єру чи здобував народну любов. Хоча такі коментарі — це, звісно, круто і приємно», — написав Смілянський.

Скандал в Укрпошті: чому звільняють Смілянського

Нагадаємо, Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності, та зобов’язав компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів і призначити нового очільника за два місяці. Термін спливає сьогодні, 30 червня.

Одностайне рішення колегіальних органів НБУ ґрунтується на результатах наглядових дій за 2023–2026 роки, під час яких було зафіксовано системні порушення у сферах платіжних послуг, фінансового моніторингу та управління ризиками. За висновками комісії, посадовець не має достатнього рівня знань законодавства та регуляторних вимог, що унеможливлює ефективне корпоративне управління компанією.

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У відповідь на суспільний резонанс регулятор роз’яснив, що це рішення не пов’язане з ідеєю створення банку фінансової інклюзії, а сама «Укрпошта» взагалі не подавала документів для отримання банківської ліцензії. НБУ також вказав на незадовільний фінансовий стан підприємства, яке залишається збитковим: операційний збиток за 2025 рік склав понад 400 млн грн, а в першому кварталі 2026 року збитки зафіксували знову.

Окремою проблемою Нацбанк назвав відсутність у держоператора функціональної наглядової ради та заявив про готовність оприлюднити протокол засідання за згодою Смілянського.

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