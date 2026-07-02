Скандал навколо МіГ-29: Польща заявила, що Україна не виконала обіцянку

МіГ-29. / © Associated Press

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Польща заявила, що Україна не передала їм обіцяні технології виробництва безпілотників в обмін на винищувачі МіГ-29, які Варшава була готова передати Києву.

Про це в четвер заявив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Reuters.

За його словами, переговори щодо передавання Україні решти польських винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій тривали протягом кількох місяців.

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«Спочатку вони погодилися на таке рішення, але сьогодні вже не виконують домовленостей», — висловився очільник польського Міноборони.

Водночас Косіняк-Камиш наголосив на тому, що зараз Україна Україна продає безпілотники Кувейту й отримувати прибуток. Мовляв, саме тому може поділитися своїми можливостями з країнами, які постачають їй озброєння та підтримують її.

Польський міністр звинуватив українську владу в тому, що вона нібито надає пріоритет історичним суперечкам із Польщею. З його слів, це випливає з тієї стратегії, яку Київ «зараз обрав». Він також вважає, що цей підхід посилює підтримку ультраправих політичних сил, які хочуть скористатися антиукраїнськими настроями.

Нагадаємо, після конфлікту через УПА і відібрання у президента України Володимира Зеленського ордену Польща висунула нові претензії Україні. Причиною став законопроєкт про створення в Національного пантеону. У канцелярії польського лідера це називають «наступним етапом ескалації дій української влади».

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Дата публікації 12:44, 27.06.26 Кількість переглядів 27 Польський скандал: новий виток! Депортація українців і образи Зеленському - у що вірять поляки?!

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