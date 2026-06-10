Скандал навколо НМТ: омбудсмен заявив про завдання поза шкільною програмою, які не змогли скласти навіть вчителі

Навіть вчителі не складають на 200: на НМТ виявили завдання поза шкільною програмою

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Вчителька з 18-річним стажем склала Національний мультипредметний тест (НМТ) на 183 бали з 200.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі «Суспільного».

«Я вже отримую звернення від вчителів. Вони кажуть: вчителька з вісімнадцятирічним стажем склала НМТ вперше цього року на 183», — обурився омбудсмен.

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Причиною цього він називає, що у тесті нібито дали завдання, які взагалі не вивчаються в шкільній програмі.

«Як можна скласти тоді НМТ, якщо шкільна програма цього не передбачає? Єдиний вихід — це звертатись до репетиторів», — зазначає Лубінець.

Про кого йдеться

Дмитро Лубінець не вказав ім’я вчительки, але, ймовірно, йдеться про учительку історії та методистку з 18-річним досвідом викладання Оксану Поліщук, яка вирішила перевірити свої сили на НМТ. Про свій досвід вона розповіла у фейсбуці.

Педагогиня зауважила, що вибір запитань на НМТ працює як «рандомайзер».

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«30 завдань, які я проходила, охопили всі теми НМТ. Але вони були поділені по-різному», — каже педагогиня.

Наприклад, у неї було одне запитання, яке стосувалося мезозойської ери, одне — про скіфів, два запитання — з періоду Київської Русі. Також було лише одне запитання про період незалежності України, хоча, за словами вчительки, цьому періоду на уроках історії у школі приділяють багато часу. Запитання стосувалося повномасштабного вторгнення Росії до України.

Водночас учительці трапилися аж 4 запитання, які стосувались періоду існування Галицько-Волинського князівства та Литовсько-руської доби. Три з чотирьох були присвячені Костянтинові Острозькому. Учительку це сильно здивувало.

Крім того, Оксану Поліщук деякі завдання відверто здивували, зокрема запитання про ювілейні монети, які вона раніше ніколи не бачила в жодній із програм.

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Нагадаємо, нардепка Юлія Гришина запропонувала змінити формат НМТ 2027 року, скоротивши кількість предметів із чотирьох до трьох. Згідно з законопроєктом, обов’язковими мають залишитися українська мова та історія України, натомість математика може стати предметом на вибір.

Освітяни, науковці та військові своєю чергою заявляють, що таке рішення може вдарити по майбутньому української науки, технологій та оборонної галузі.

Прем’єрка Свириденко зі свого боку поставила крапку в дискусії про скасування обов’язкової математики на НМТ.

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