Скандал навколо НМТ в Одесі: іспит розтягнувся на весь день через тривоги

НМТ

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В Одесі розгорівся скандал через НМТ. У Мережі люди скаржаться, що їхні діти пишуть іспит понад 12 годин через повітряну тривогу в місті та області.

Про це користувачі діляться у Threads, ТСН.ua зібрав усі подробиці.

В Одесі складали НМТ понад 12 годин — що відомо

За інформацією українців, тестування для випускників розпочалося о 10:00 ранку. Однак через безперервні повітряні тривоги діти були змушені постійно переривати роботу та бігати між комп’ютерними класами і укриттями.

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Ситуацією поділилась користувачка під ніком kriiisssssssss.

«Моя учениця писала НМТ 12 годин! В Одесі через 10000 тривог, на історії та англійській мові їх вже підганяли, це не просто стрес, це хардкор!», — зазначила дівчина.

Допис користувачки. / © Скріншот

Мати одного з абітурієнтів, endodoc.neporada.veronika, теж поскаржилася, що через тривогу діти довго пишуть іспит.

«На годиннику 17.55. Моя дитина досі пише НМТ. З 10.00. Майже безперервно тривога. Загалом тривоги в цей період не було десь 1 годину 20 хвилин. На додаткову сесію написали заяву лише 2 дитини. Інші сподіваються на краще. Тримаймо кулачки. Бережи наших дітей», — зазначила користувачка.

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Допис користувачки / © скриншот

Про критичне виснаження дитини та біганину в укриття написав користувач regulus_2019.

«Вибачте, але я в ах**. Племінник здає сьогодні НМТ з 10 ранку, а зараз майже восьма вечора, за цей час здав лише два ексзамени. Бо весь час тривога. Переносити на завтра екзамени не хочуть, діти бігають верх вниз, то в сховище, то на екзамен. Питання: як ця дитина має здати адекватно екзамен та отримати прийнятну оцінку???», — зазначив користувач.

Допис користувача / © Скріншот

Користувачка hrecha поскаржилася на погані умови в укриттях міста, через які дитині доведеться йти на перескладання:

«Тобто мій племінник, який сьогодні пішов здавати НМТ і тупо цілий день просидів у укритті, бо Одеса ніх*я не потурбувалася про організацію в укритті, скоріш за все, піде на додаткову сесію. Це просто п**дець», — зауважила дівчина.

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Допис користувачки. / © скриншот

Реакція інших користувачів

Інші користувачі не менш обурено відреагували на цю ситуацію. Деякі українці теж підтвердили, що їхні випускники чи знайомі скаладали НМТ понад 12 годин.

Відповідь користувачів / © Скріншот

Також корустувачі повідомляють, що лише одиниці погоджуються прийти на додаткову сесію — всі інші чемно очікують закінчення тривоги, аби скласти іспит.

Відповідь користувачів. / © скриншот

Українці заявляють, що дуже мало навчальних закладів в Одесі проводять НМТ одразу в укритті, аби не зупиняти тестування від час тривоги.

Відповідь користувачки. / © скриншот

Таку практику проведення НМТ в укритті підтвердили у Харкові. Користувач зауважив, що це дозволяє не зупиняти іспит.

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Відповідь користувача. / © скриншот

НМТ 2026 в Україні — останні новини

Варто нагадати, що раніше організатори пояснили, що робити вступникам у разі повітряної тривоги або нічної атаки. Якщо абітурієнт через це не зміг потрапити на іспит, він має право скласти його під час додаткової сесії.

Раніше ми писали, у Вінниці випускниця Ангеліна Діденко заявила про серйозні технічні проблеми під час складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) та вимагає надати їй право пройти випробування повторно під час додаткової сесії.

Раніше урядовці та нардепи розійшлися в поглядах на те, які іспити мають складати випускники. Прем’єрка Свириденко поставила крапку в дискусії про скасування обов’язкової математики на НМТ.

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