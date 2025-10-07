Скандал навколо підрозділу Касьянова: чому розформували роту та як розгоорівся конфлікт

Юрій Касьянов

Підрозділ ударних безпілотних систем Юрія Касьянова, який свого часу пройшов шлях від добровольчих формувань до служби в Державній прикордонній службі, розформовано. Сам офіцер спочатку звинуватив у цьому Офіс президента України та особисто Андрія Єрмака в тиску та помсті через його публічні дописи про нібито корупційні схеми у компанії Fire Point, тоді як ДПСУ вказала на неефективність підрозділу. Касьянов категорично спростовує ці твердження, наголошуючи на наявності звітів про виконані завдання та високих бойових результатах. Спочатку він заявив про готовність звертатися до суду, СБУ та НАБУ, а через кілька днів після скандалу – повідомив, що готовий попросити вибачення в голови Офісу президента.

Про все це детальніше - в матеріалі TSN.ua.

Касьянов звинувачує Єрмака

3 жовтня офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов повідомив, що роту ударних безпілотних систем 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби, у складі якої він служить, було ліквідовано. За словами Касьянова, рішення ухвалили нібито за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака. У коментарі «Українській правді» він розповів, що відповідну директиву оголосили особовому складу зранку, де офіційною причиною розформування вказано «службову необхідність». Касьянов каже, що підрозділ мав хороші успіхи і досягнення в бойовій роботі, тому «об’єктивних підстав для його ліквідації немає». А 5 жовтня Юрій Касьянов навіть вийшов на Майдан, щоб «бути почутим президентом України».

В інтерв’ю Radio NV Касьянов розповів, що його підрозділ пройшов бойовий шлях від добровольчих формувань до служби в ДПСУ, де вже служить близько півтора року. За його словами, вони виконували завдання на відстанях від 50 до 800 км, застосовували далекобійні ударні безпілотні комплекси (deep-strike), працювали з БПЛА ще з 2014 року. Касьянов також стверджує, що частина матеріальних засобів підрозділу — волонтерська допомога, частина — придбана за власні кошти; техніка і майстерні нібито облаштовували самостійно.

На думку Касьянова, розформування підрозділу пов’язане з його публічним обвинувачення на адресу керівництва держави. За його твердженням, глава Офісу президента Андрій Єрмак мститься за публічні дописи Касьянова про нібито корупційні схеми, зокрема у компанії Fire Point, яка, на думку військового, раптово отримала значну частку ринку безпілотників, хоча раніше не мала досвіду в цій сфері. У своїх публічних дописах Касьянов критикував продаж державі дорогих дронів та сумнівався в реалістичності заяв про ракетні проєкти «Fire Point», наголошуючи, що створення аналогічних ракет потребує років розробки й спеціалізованих двигунів, яких, за його словами, фактично немає у доступі. Касьянов вважає, що це афера і стверджує, що саме через цю публічну критику його підрозділ розформували.

У ДПСУ кажуть — розформували через неефективність

Касьянов порівняв свій підрозділ із «золотою рибкою», яка сумлінно виконувала всі накази, не потребувала додаткових ресурсів чи фінансування та демонструвала високі результати. Втім, об’єктивно оцінити ефективність цього підрозділу складно. У рейтингу топ-50 найрезультативніших формувань за вересень, який оприлюднив Роберт «Мадяр» Бровді, — 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби немає. У рейтингу за серпень 2025 року також підрозділу Касьянова немає.

Рейтинг підрозділів БПС Сил Оборони України (50 з Топ-500, вересень 2025 року). Джерело: Роберт «Мадяр» Бровді

У Державній прикордонній службі України 6 жовтня спростували інформацію про підтверджені влучання по ворожих об’єктах і зазначають, що жодних фактів ураження військових або промислових цілей за час роботи підрозділу зафіксовано не було. Про це в коментарі TSN.ua повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи заяви засновника Matrix-UAV.

Демченко заявив, що підрозділ було введено до штату одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року: спершу в його складі налічувалося понад 40 осіб, а пізніше — близько 100. За час служби підрозділ використовував 560 безпілотних комплексів (середня вартість одного — 252 тис. грн). За його словами, у 2025 році проведено 12 виїздів із загальним використанням 299 БПЛА; підрозділ нібито також отримував орендовані приміщення, озброєння, 11 автомобілів, понад 6 тонн пально-мастильних матеріалів, радіостанції, Starlink, ноутбуки тощо. Проте, за словами Демченка, під час взаємодії з органами військового управління дані про ураження ворога не підтвердилися. Рішення про розформування, підкреслив речник, ґрунтується на оцінці виконуваних підрозділом завдань.

«Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в лавах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління», — зазначив Демченко.

Речник ДПСУ також додав, що особовий склад буде переведений для посилення інших бойових підрозділів служби за профілем — вони продовжать службу у підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

«Також зазначу, наразі від інших складових Сил безпеки і оборони до Державної прикордонної служби України не надходило клопотань щодо переведення підрозділу зі складу прикордонного відомства до інших військових формувань», — прокоментував Демченко.

Натомість, Касьянов стверджує, що інформація, що немає підтверджених уражень цілей — не відповідає дійсності. Він каже, що «є звіти про виконану роботу. Рукописи не горять». Водночас, військовий наголошує, що навіть це — не є аргументом для ліквідації підрозділу.

В інтерв’ю «Радіо Свобода» Касьянов відреагував на заяву речника ДПСУ. Він каже, що підрозділ давав звіти після кожної акції і підраховував усі цілі, які вразив. І називає ці заяви «повною брехнею» та «маячнею».

«Я можу показати і доказати і є люди, у яких є ці звіти», — зауважив він.

Касьянов каже, що на відстані 500–600 км не завжди можливо надати відеодокази влучань — для цього має бути той, хто це зніме.

Касьянов стверджує, що їхній підрозділ двічі влучив у завод «Кремній‑Ел» у Брянську — підприємство, яке виробляє електроніку для ракет «Іскандер» та крилатих систем. За його словами, після ударів робота заводу була призупинена на кілька місяців, а у російських соцмережах з’являлися фото й відео пожежі та потрапляння безпілотника. Він запевняє, що всі ці факти документовано і передано не лише до ДПСУ, а й до Генштабу, тож звинувачення в неефективності він називає «повною маячнею і брехнею». Касьянов підкреслює: «Ми можемо легко спростувати ці заяви».

Додамо, що завод «Кремній‑Ел» вважають одним із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. Повідомлення про призупинення його роботи після нічного удару з’явилися в медіа у жовтні 2024 року; подібні повідомлення щодо атаки надходили й у квітні 2025 року. Підприємство виготовляє широкий спектр мікросхем і компонентів, що застосовуються в ключових видів озброєнь: у ракетних комплексах, зенітних системах С‑300/С‑400, у бортовій електроніці бойових літаків, а також у засобах РЛС, РЕБ, ППО, БПЛА і протиповітряних комплексах типу «Панцир» та для ракет «Іскандер». За даними російських ресурсів, «Кремній‑Ел» постачає понад 90% мікроелектроніки для російського оборонно‑промислового комплексу.

В інтерв’ю «Радіо Свобода» Касьянов каже, що проблема не в тому, що підрозділ «нерезультативний» — останній рік їхня робота була нібито малоефективною саме через перешкоди з боку Держприкордонної служби. Він заявляє, що операції часто планувалися спільно з колегами з ГУР чи СБС і отримували бойові розпорядження від Генштабу, але через адміністративні ланцюги ДПСУ ці розпорядження «переписувалися» під інші цілі, невідповідні для їхніх безпілотників. Також Касьянов наголошує, що з березня 2025 року виробництво їхніх БПЛА фінансувалося волонтерськими коштами, а не державними субвенціями.

«Мадяр»: доля підрозділу залежить від Касьянова

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді 5 жовтня також відреагував на розформування підрозділу та заявив, що перебуває на зв’язку із офіцером ЗСУ Юрієм Касьяновим, триває пошук вирішення конфлікту. Він наголосив, що тема не така проста, як здається, і не варто сприймати її у «чорно-білих» тонах.

«Друге: по загону пана Касьянова маю що сказати, але точно не на публіку.

Окрім іншого, щоб бути змістовним, треба розібратись, і на то потрібен час.

І пан Касьянов про це знає. Тому що ми з ним вже на звʼязку. Шукаємо рішення», — написав Бровді.

«Мадяр» уточнив, що підрозділ Касьянова належить не до ЗСУ, а до Державної прикордонної служби України — це підрозділ іншого роду військ. Бровді підкреслив, що подальша доля підрозділу залежить насамперед від самого Касьянова — від реальних можливостей його команди та їхньої готовності працювати у новому форматі. «Відео 2023 року — це не аргумент для ухвалення рішень. У нас у СБС усі працюють багато і без „хочу-не-хочу“, літають туди, куди потрібно, а не куди заманеться», — наголосив він.

Він додав, що «період кумівства та своїх людей» у структурі завершено, а непрацездатних він особисто просить залишити службу. Зараз, за його словами, з Касьяновим визначено чіткий порядок дій — без конфліктів, у взаємоповазі та конструктивному руслі.

Касьянов стверджує, що мав інсайди про ланцюжок розпоряджень

За словами Юрія Касьянова в інтерв’ю Radio NV , після заяви президента про «ракетні дрони» на День незалежності 2024 року тема згодом зійшла на нуль; він же, як технічний фахівець, коментував журналісту Radio NV, що таких дронів у природі не існує — пристрій із ракетним або реактивним двигуном фактично є крилатою ракетою. Ця оцінка, за його припущенням, спричинила обурення в Офісі президента: керівництво нібито розцінило виступ як дискредитацію глави держави. Касьянов стверджує, що мав інсайди про ланцюжок розпоряджень — від Андрія Єрмака до Олександра Сирського і далі до очільника Держприкордонслужби України Сергія Дейнеки — після чого через посередників йому нібито повідомили про намір розформувати підрозділ. Касьянов стверджує, що тимчасово утримувався від інтерв’ю, але ситуація з підрозділом не покращилася: не призначалися посадові ротації й звання, а з березня нібито припинилося фінансування комплектуючих для дронів. Військовий в інтерв’ю стверджує , що намагався врегулювати ці питання і зустрічався з представниками Офісу: зокрема із Павлом Палісою, який спочатку нібито обіцяв допомогу, але згодом перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Також, за його словами, були спроби вирішити питання через Мар’яну Безуглу, яка, на думку Касьянова, також пов’язана з Єрмаком, проте і це не дало результату.

Реакція Безуглої: Єрмак взагалі з ним не знайомий і не в курсі, хто це

Народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму дописі в Facebook стверджує, що Касьянов звертався до неї кілька разів.

«Токсичний, не нормальний тип. Що там роблять з підрозділом, який його сина, а не його, я не знаю і знати не хочу. У них ще й сімейний підряд по виготовленню й нав’язуванню безпілотників. Управляти ними не можуть: сьогодні ця сімейка готова виконати наказ, завтра — ні», — написала Безугла.

Безугла каже, що коли Касьянов звертався до неї й просив допомоги з переводом до інших сил безпеки та оборони від прикордонників, — «ніхто його брати не захотів».

«Люди в різних відомствах прямо шарахались від мого запитання щодо перспективи служити з ним. Взагалі ще пару разів хотіла допомогти, тільки брудом облив. Це особливість його характеру: обливати брудом, потім намагатися щось випросити, і далі знову. Один з його недавніх публічних „шедеврів“, що дрони-перехоплювачі неефективні. Єрмак взагалі з ним не знайомий і не в курсі, хто це. Ну, може, зараз скріншотів накидали. Андрій Борисович і війною не особливо цікавиться, на жаль. А мав би, вважаю, але це окрема історія», — написала вона.

Бойко звинувачує Касьянова в примусовій праці мобілізованих — офіцер спростовує

Володимир Бойко, автор Telegram-каналу «Записки пасквілянта» , який пов’язують із кремлівською мережею, стверджує, що сімейна компанія Юрія Касьянова продавала дрони Держприкордонслужбі з «наваром» у 200%. За його словами, під час війни мобілізованих солдатів нібито залучали до роботи у цеху ТОВ «Бюро рекламних технологій», зведеному на кошти від продажу дронів. Землю для цеху, за твердженням Бойка, забезпечив колишній прокурор Олексій Скибенко, який служив під командуванням Максима Касьянова. Начальником цеху нібито був сержант Михайло Сербін, який контролював роботу мобілізованих і накладав штрафи на користь Благодійного фонду «Б-52», що належить Касьянову-старшому.

Сам Юрій Касьянов категорично спростував ці звинувачення , назвавши їх «повною брехнею» та кампанією з дискредитації. Він запевнив, що його сімейне підприємство з початку війни лише забезпечувало підрозділ усім необхідним, а військовослужбовці ніколи не працювали на його підприємстві.

«Ви за кого нас вважаєте? За рабів? Ви справді думаєте, що програміст або електронник, який заробляв у цивільному житті десятки тисяч доларів, і до нас добровільно мобілізувався на зарплату військового 30-35 тисяч гривень, погодиться працювати безкоштовно на Юрія Касьянова? І ще платити „штрафи“ в десятки тисяч гривень на волонтерський фонд В-52?.. Ви зовсім здуріли?», — написав Касьянов.

Згодом Касьянов у своєму дописі в Facebook написав, що їхній підрозділ довго працював у тіні, бо «підрозділи, які ведуть далекобійні атаки — особлива ціль для ворожих ракет і агентів». Багато хто знає назви «Птахи Мадяра», «Ахіллес», «Фенікс», але «мало хто знає командирів і назви підрозділів deep strike», — додає він. За його словами, вони воюють з квітня 2014 року: з липня того ж року застосовують дрони, самі їх конструюють і виробляють. Перші чотири місяці повномасштабної війни воювали як добровольці, потім увійшли до складу ГУР — працювали на своїх автомобілях і на волонтерських і власних фінансах, самі будували бази й майстерні. Касьянов наголошує, що їхня команда самостійно виготовляла дрони і фінансувала це з власних та волонтерських коштів. Він називає одну зі своїх операцій особливо успішною: напередодні 2023 року підрозділ, за його даними, вразив дивізіон С-300 московського полку ППО «Чеканщик», завдавши за одну ніч збитків, які він оцінив у $117 млн. Пізніше, у 2023-му, підрозділ перейшов у ЗСУ, а потім — в ДПСУ, бо організаційні зміни змусили шукати нові формати співпраці.

«Коли на місце Залужного прийшов Сирський, і сталася організаційна плутанина, погодилися на пропозицію перейти в ДПСУ. Тут все просто. У нас з 80 чоловік — майже всі добровольці, люди прийшли воювати, а не робити кар’єру. Тому нам все одно, у складі якої силової структури знищувати ворога. Ніхто з нас не займається політикою, і я в тому числі. Але коли ми не згодні з неякісними управлінськими рішеннями, які шкодять нашій перемозі у війні, — ми про це говоримо, і це нагорі називають „політикою“, — написав Касьянов.

Виробництво БПЛА сім’ї Касьянова

Касьянов підтверджує, що з березня 2022 по березень 2025 року БПЛА виготовлялися на базі сімейного виробництва — це, мовляв, логічно і дозволяло швидко налагодити випуск. Спочатку було виготовлено близько 100 дронів за власний рахунок; потім фінансування на комплектуючі та виробництво отримували від держави. За словами військового, приблизна середня собівартість їхніх дронів — близько $4–5 тис., тож, каже він, «важко щось вкрасти, це не сотні тисяч доларів, як у деяких інших моделях».

«Прибуток — не більше 25% дозволених (бували випадки, коли просили зменшити прибуток, бо в державі нема грошей) справно направляли на розвиток підрозділу і створення нових безпілотників. Залишок прибутку лежить на рахунках компанії, щоб будь-яка перевірка могла переконатися, що ніщо собі в кишеню не перевели, хоча могли б перевести — бо це законний прибуток», — написав Касьянов.

Він також заявив, що після розголосу дислокації та виробничих даних довелося евакуювати людей, а з березня 2025 року виробництво фактично зупинилося через відсутність фінансування. Він прямо звинувачує тих, хто «зливав» закриті реєстри, у відповідальності за можливі удари по їхнім позиціям.

Касьянов також попередив Бойка про підготовку до судового розгляду та звернувся до Андрія Єрмака, якого вважає замовником цієї інформації, зазначивши, що йому також слід готуватися до «важких часів».

Касьянов також звинуватив Володимира Бойка в розголошенні чутливої інформації про бійців — даних, які, за його словами, не могли бути доступні сторонній особі — і публічно в інтерв’ю звернувся до СБУ з вимогою розслідувати цей факт. Окрім того, в тому ж інтерв’ю Касьянов заявив про намір звернутися до НАБУ у зв’язку з діяльністю підприємства Fire Point. За його словами, це підприємство нібито має зв’язки з генерал-лейтенантом Дайнекою, очільником ДПСУ. Наголосимо, що ці твердження потребують незалежної перевірки.

Також Касьянов перераховує цілі, де працював підрозділ. За його словами, це аеродроми, склади ПММ і боєприпасів, енергетичні об’єкти, навіть центр Москви — і стверджує, що саме вони вночі 2–3 травня 2023 року завдали удару по Кремлю. Частина таких операцій, як він стверджує, — секретна, тому деталі він не розголошує.

За даними «Української правди» 6 жовтня очільник Держприкордонслужби генерал-лейтенант Сергій Дейнеко 6 жовтня зустрівся з військовими розформованого підрозділу Юрія Касьянова і відповів на їхні запитання. За словами Демченка, «зустріч відбулася, аби військовослужбовці отримали об’єктивну інформацію з перших вуст, щоб нівелювати спекуляційні маніпуляції, які ширяться останнім часом». На заході були присутні 35 військовослужбовців; ще 15 прибули пізніше і також ознайомилися з офіційною позицією. Командувач ДПСУ Сергій Дейнеко пояснив причини розформування підрозділу та розповів, куди саме буде переведено особовий склад — «в інші бойові підрозділи розвідувально‑ударних безпілотних авіаційних комплексів», відповідно до професійної підготовки кожного військового. Голова прикордонної служби підкреслив, що «люди — перш за все» і назвав «спекуляції» про нібито штурмові підрозділи на Добропільському напрямку «відвертою брехнею». За його словами, завдання відомства — «ефективно бити ворога, кожному на своєму місці й згідно з навченістю». Демченко також зауважив, що військові підтвердили — тиску на них немає; вони задали запитання і отримали вичерпні відповіді від керівництва.

Касьянов каже, що може попросити вибачення в Єрмака

Того ж дня, 6 жовтня, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов в етері Radio NV сказав , що готовий попросити в вибачення в керівника ОП Андрія Єрмака, якого раніше звинуватив у розформуванні підрозділу. Він повідомив, що коли писав звинувачення на адресу Єрмака, то робив це “емоційно”, та визнав, що міг своїми словами “образити” главу ОП.

“Знаєте, це особисті образи, а тут війна триває. Якщо він хоче, щоб я забрав свої слова назад, — то без питань. Я можу попросити вибачення за ті слова, які я сказав”, — сказав Касьянов.

Окрім цього, військовий сказав, що висловлював свою критику публічно лише задля того, “аби ми стали сильнішими”. Тож він звернувся до глави ОП та президента, щоб йому “дали можливість воювати”.