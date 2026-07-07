Скандал навколо «Скелі»: у підрозділі прокоментували загибель 7 бійців та обшуки в інвестора «Бабеля»

Смерті на навчаннях і тиск на ЗМІ: «Скеля» відхрестилася від атаки на медіа

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Штурмовий полк «Скеля», який останнім часом постійно втрапляє у скандали, прокоментував останнє розслідування журналістів, які виявили ще сім смертей мобілізованих під час навчань.

Про це йдеться у заяві підрозділу.

Там запевнили, що уважно ознайомилися з інформацією у медіа про факти небойових втрат сімох військовослужбовців.

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У «Скелі» принесли співчуття родинам загиблих і закликали медіа і громадськість розглядати кожен випадок окремо.

«За нашими даними, троє військовослужбовців померли в лікарні, троє військовослужбовців — природною смертю. Сьомий воїн, на жаль, закінчив життя самогубством», — йдеться у заяві.

Штурмовий полк запевняє, що продовжує докладати реальних зусиль, щоби звести будь-які небойові втрати до нуля.

«Також 425 ОШП спростовує будь-який зв’язок між виходом журналістських матеріалів у одному з видань та обшуки у компанії, якою володіє акціонер цього медіа. Ми вважаємо некоректними будь-які припущення стосовно нашої афільйованості до тиску на українське незалежне ЗМІ», — додали у пресслужбі полку.

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«Скеля» не уточнює про яке медіа йдеться. Проте для контексту додамо, що останнє розслідування про полк з’явилося у виданні «Бабель». І сьогодні ДБР проводило обшуки у власника компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES Олексія Бабенка, який також є акціонером видання «Бабель». У виданні стверджують, що після публікації розслідування про катування в штурмовому полку «Скеля» на анонімних телеграм-каналах і пабліках у фейсбуку почалась масштабна кампанія з дискредитації видання та інвестора.

У ДБР тим часом сьогодні прозвітували, що проводили сьогодні слідчі дії у справі щодо можливого завищення вартості безпілотників, закуплених на майже 7 млрд грн державних коштів. Проте назву компанії і прізвища фігурантів не уточнили, тому невідомо, чи має відношення ця історія до Бабенка.

Інші скандали зі «Скелею»

Нагадаємо, пресслужба 425-го окремого штурмового полку «Скеля» відреагувала на розслідування ЗМІ щодо загадкової загибелі щонайменше п’ятьох військовослужбовців з Івано-Франківщини у березні 2026 року.

Журналісти «Суспільного» оприлюднили розслідування про загадкову загибель щонайменше п’ятьох військовослужбовців із Івано-Франківщини, які померли у березні 2026 року за лічені тижні, а інколи й дні після служби в частині.

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Раніше радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко заявив, що 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» відправив на штурм біля Покровська колону військової техніки так само бездумно, як це роблять російські командири у «м’ясних штурмах».

Також у Мережі виник скандал через смерть військових «Скелі» від пневмонії.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року військова омбудсманка Ольга Решетилова звернулася до міністра оборони з ініціативою провести нову перевірку щодо порушень прав, побиття і психологічного тиску у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

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