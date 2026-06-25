Скандал навколо Смілянського розгорається: НБУ зробив нову заяву про керівника “Укрпошти”

Ігор Смілянський / © УНІАН

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Національний банк України оприлюднив роз’яснення щодо рішення про визнання генерального директора АТ “Укрпошта” Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності.

У НБУ заявили, що роблять це через суспільний резонанс і публічні заяви, які, на думку регулятора, неточно трактують підстави та процедуру ухвалення рішення.

За даними Нацбанку, адміністративне провадження щодо Смілянського відкрили ще в листопаді 2025 року. Підставою стали результати наглядових дій щодо “Укрпошти” за 2023-2026 роки та зафіксовані системні порушення в діяльності компанії.

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У регуляторі наголосили, що наглядові дії є тривалим і регламентованим процесом, під час якого формується доказова база. Рішення, як зазначають у НБУ, стосувалося оцінки того, чи має керівник необхідні знання законодавства і чи здатен виконувати управлінські обов’язки в умовах виявлених порушень.

У Нацбанку також підкреслили, що оцінка відповідності керівників є стандартною частиною наглядової практики. Рішення щодо Смілянського ухвалили два колегіальні органи НБУ — Кваліфікаційна комісія та Комітет з питань нагляду і регулювання діяльності банків та оверсайта платіжної інфраструктури.

За твердженням регулятора, ці рішення були одностайними.

Окремо НБУ прокоментував питання можливої банківської ліцензії для “Укрпошти”. У Нацбанку заявили, що компанія не подавала документи на розгляд регулятора для отримання банківської ліцензії.

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У НБУ наголосили, що саме в таких документах заявник має підтвердити фінансовий стан, стратегічне бачення діяльності та відповідність регуляторним вимогам.

Регулятор також заперечує, що рішення щодо Смілянського пов’язане з ідеєю створення банку фінансової інклюзії. У Нацбанку заявили, що підтримували цю ініціативу і брали участь у розробці законодавчої рамки, методології та регуляторних вимог.

Водночас НБУ зазначив, що від “Укрпошти” надходила лише одна з пропозицій щодо моделі роботи нового типу установ, а інші компанії вже рухаються до створення банку фінансової інклюзії.

У заяві Нацбанку також ідеться про фінансовий стан “Укрпошти”. Регулятор стверджує, що компанія залишається збитковою: 2025 року вона отримала операційний збиток понад 400 млн грн, а покращення фінансового результату було досягнуто переважно завдяки продажу активів, а не основній діяльності.

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Крім того, за даними НБУ, у першому кварталі 2026 року “Укрпошта” знову зафіксувала збиток.

Нацбанк також назвав проблемою те, що “Укрпошта” залишається єдиним державним оператором критичної інфраструктури без функціонуючої наглядової ради.

Через резонанс у справі НБУ заявив про готовність оприлюднити текст протоколу Кваліфікаційної комісії. Оскільки ця інформація становить таємницю фінансової послуги, регулятор може надати документ Смілянському для подальшого оприлюднення або самостійно опублікувати його за згодою керівника “Укрпошти”.

Смілянський проти НБУ: останні новини

Раніше НБУ визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає професійним вимогам до керівника фінансової установи. Регулятор висунув вимогу до акціонера “Укрпошти” — Міністерства розвитку громад та територій України — протягом п’яти днів відсторонити Смілянського від посади та призначити нового очільника.

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Сам Смілянський різко відреагував на рішення Нацбанку і звинуватив керівництво регулятора в упередженості. Він пов’язав це з підготовкою до запуску поштового банку, до якого, за його словами, “Укрпошта” підійшла впритул.

Очільник компанії заявляв, що “Укрпошта” має понад 2 млрд грн власного капіталу і працює з прибутком, а рішення НБУ, на його думку, може поставити запуск банку на паузу через зміну керівництва.

У Нацбанку ці звинувачення відкинули. Регулятор наполягає, що провадження щодо Смілянського почалося ще в листопаді 2025 року, а компанія не подавала повного пакета документів для отримання банківської ліцензії чи створення фінансової установи.

НБУ також заявляв, що нинішній стан “Укрпошти” не створює об’єктивних передумов для запуску такого проєкту найближчим часом. Серед проблем регулятор називав відсутність належного капіталу для банківської діяльності, затвердженої стратегії розвитку та повноцінної незалежної наглядової ради.

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