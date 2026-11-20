СБУ

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Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Олександр Поклад сприяє окремим співробітникам спецслужби, які фігурують у справі «Карфаген». За його словами, про це свідчать дії керівництва СБУ, зокрема втручання в проведення слідчих дій НАБУ та використання службових документів на користь підозрюваних.

Про це Клименко сказав під час зустрічі з журналістами, передає «Суспільне».

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За словами керівника САП, одним із прикладів такого сприяння став лист за підписом виконувача обов’язків голови СБУ Олександра Поклада, який адвокат генерал-майора Дуки приніс до Вищого антикорупційного суду.

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У документі йшлося про те, що російські спецслужби нібито планують стежити за Дукою та вбити його. Захист використав цей лист, щоб просити провести закрите судове засідання під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Клименко наголосив, що цей документ фактично не був таємним, попри відповідні спроби його представити. Крім того, він звернув увагу на дії співробітників спецпідрозділу «Альфа», які перешкоджали детективам НАБУ проводити слідчі дії в будинку Дуки, а також на обставини організації зустрічі підозрюваного із СІЗО.

«Він максимально сприяє деяким особам, що фігурують у наших справах», — заявив очільник САП, додавши, що згадані вище дії, на його переконання, не могли відбуватися без сприяння керівника СБУ.

Водночас директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос закликав не ототожнювати сприяння окремим фігурантам справи з причетністю керівництва СБУ до самої операції «Карфаген».

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Він наголосив, що в Службі безпеки працює багато сумлінних правоохоронців, які виконують свої обов’язки та захищають державу. Однак це не повинно перешкоджати розслідуванню корупції на високому рівні.

«Це точно не має бути запобіжником від відкриття того рівня корупції, який ми розслідуємо», — підкреслив Кривонос.

В СБУ наразі не прокоментували ці заяви керівників антикорупційних органів.

Нагадаємо, генерал Служби безпеки України Сергій Дука, який фігурує як підозрюваний у справі «Карфаген», підтвердив, що його колеги збирали гроші для внесення застави у розмірі 65 млн грн. Водночас він запевнив, що ніхто не примушував співробітників СБУ долучатися до збору коштів.

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