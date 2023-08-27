Скандал не вщухає: випливли нові подробиці щодо закупівель курток для ЗСУ

Представники міністерства заявили, що процес закупівлі визначався трьома пунктами: швидкість постачання товару, якість, і опісля вже була ціна.

Скандал з куртками для військових набирає обертів. Зокрема, членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко заявила, що колишній директор департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький мав довіреність від міністра на одноосібне укладання контрактів міністерства, а скандальний постачальник курток для ЗСУ, турецька компанія "Vector avia…" ще в 2022 році була фігурантом кількох кримінальних проваджень.

Про це вона написала у Facebook посилаючись на судові рішення, опубліковані в Єдиному державному реєстрі.

Постачальник зник

За словами Ніколаєнко, представники міністерства у п’ятницю, 25 серпня заявили, що на той момент у міністерстві ще не було антикорупційного департаменту, щоб перевірити постачальника форми для ЗСУ, а міністерство закупівлі виходило з трьох пунктів: швидкість постачання товару, якість, і вже третім критерієм була ціна.

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"При цьому, за словами представників міністерства, колишній керівник департаменту державних закупівель Богдан Хмельницький мав довіреність від міністра на одноосібне укладання контрактів, і вся юридична відповідальність за них лежить на ньому. Яким чином і де Хмельницький знайшов цього постачальника – невідомо. Людина, яка вела безпосередньо контракт, кудись зникла, і це не перший контракт, з яким сталась така прикрість", – написала Ніколаєнко.

Також за її даними, при укладанні скандального контракту Міноборони щодо курток для ЗСУ на суму 30 мільйонів доларів оплата відбулася вже після постачання першої партії в Україну.

"Це означає, що замовлення постачальник оплатив зі своїх. Тому як побутова версія може бути, що він проплатив не дуже відомим компаніям кешем і в митну декларацію вніс оплату, здійснену офіційно", – зазначила Ніколаєнко.

Куртки "не літні"

Ніколенко наголошує і на тому, що закуплені Міноборони скандальні куртки для ЗСУ насправді "не літні", як про це стверджувало "Дзеркало тижня" у розслідуванні від 10 серпня.

"Що стосується ваги, то і на засіданні комітету парламенту, і на зустрічі з членами антикорради представник департаменту Фидина сказав, що зимова куртка може важити і 1,1 кг, і 0,8. Ба більше, якщо відкрити те саме ТУ, яке фігурує в рамках кримінального провадження і було використане Інститутом судекспертиз для дослідження, то там можна знайти вимоги до матеріалу, довжини шва, розміру куліски та інше, але не вимоги щодо ваги", – пише членкиня антикорупційної ради.

Кому оголосили підозри

Зазначається, що турецька компанія "Vector avia…" ще у 2022 році стала фігурантом кількох кримінальних проваджень про розкрадання коштів, неякісний товар і підроблення митних документів.

На сьогодні правоохоронці розслідують два провадження, що стосуються постачання "Vector avia". Усі вони були відкриті 4 жовтня та 8 грудня 2022 року.

"В одній зі справ уже оголошені дві підозри: власнику і директору компанії Роману Плетньову, а також колишньому директору департаменту закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомили слідство, Плетньов мав зв’язки із службовцями МОУ та організував постачання зимових курток та штанів, які не відповідали технічним вимогам.

"У березні 2023 у межах розслідування провели експертизу. За її результатами, поставлені куртки та штани "не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням". Зокрема, одяг не відповідає вимогам за верхнім матеріалом і характеристиками міцності", - вказано у повідомленні.

Поліція встановила, що наразі директор "Vector avia" перебуває за кордоном. За їхніми даними, Плетньов виїхав 5 березня 2022 року на автомобілі у напрямку Туреччини і відтоді не повертався. Суд видав ордер та заочно заарештував фігуранта справи.

А от колишній директор департаменту закупівель Богдан Хмельницький перебуває під вартою за підозрою у низці корупційних закупівель.

"У другій справі, яку розслідує поліція, йдеться про ще одне постачання 2,5 тисяч зимових курток і штанів для військових восени 2022. У жовтні того року співробітники митниці повідомили, що водій, який завозив в Україну товар від "Vector avia", надав неналежні документи", - йдеться у повідомленні.

Скандал з куртками для військових

Раніше журналісти заявили про можливу причетність нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая до закупівлі Міноборони України курток для військових за завищеною в декілька разів ціною. Йдеться про отримання відомством літних курток замість зимових.

На тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подасть у відставку.

Очільниця Комітету з питань антикорупційної політики в Верховна Рада України Анастасія Радіна відповіла на парі, яке їй запропонував міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на звинувачення у закупівлі літніх курток для ЗСУ замість зимових.

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