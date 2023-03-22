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Скандал тижня: дівчина зі скакалкою в Івано-Франківську розповіла, звідки вона та про реакцію людей

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
897
Час на прочитання
2 хв
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Скандал тижня: дівчина зі скакалкою в Івано-Франківську розповіла, звідки вона та про реакцію людей

Дівчина попросила не розголошувати її прізвище. Вона лише розповіла, що є переселенкою з Донеччини.

19-річна Ліза, яка стрибала через скакалку в Івано-Франківську і зазнала агресивної реакції з боку літньої жінки, розповіла, що сама родом із Краматорська Донецької області.

Про це дівчина розповіла у коментарі "УП. Життя".

Водночас вона попросила не розголошувати її прізвище і не підтвердила, що навчається в Національному університеті "Одеська юридична академія". 

Ліза розповіла, що є переселенкою з Краматорська. Вона також поділилася враженнями від підтримки в Мережі.

"Мені дуже приємна підтримка людей, але все ж таки знайшлись люди іншої думки", – написала дівчина у коментарі виданню.

Нагадаємо, що в Мережі запустили хештег #Лізамолодець та #підтримуюЛізу. Користувачі також почали публікувати відео, на яких теж стрибають на скакалці. Один із блогерів, який долучився до флешмобу, розповів у своєму відео, що Ліза начебто навчається в Харкові. 

@mcoptimist5.0

ПІДТРИМУЄМО ДІВЧИНУ ДО КІНЦЯ✊

♬ оригінальний звук - ОПТИМІСТ

Блогер також записав на підтримку дівчини відео на тому ж місці, де вона стрибала. 

@mcoptimist5.0

НАША МОЛОДЬ НАЙКРАЩА‼️ Флеш-моб на підтримку дівчини, яка скакала на скакалці, а пенсіонерка на лавці почала її обзивати. До нашого флеш-мобу долучилися мої друзі, підписники, журналісти та навіть поліція Дякую усім не байдужим за підтримку‼️

♬ оригінальний звук - ОПТИМІСТ

Нагадаємо, напередодні в Івано-Франківську у дворі між багатоповерхівками літня жінка почала зачіпати дівчинку через те, що та стрибала на скакалці. Жінка вимагала, аби дівчина пішла, а також обізвала її "соплячкою невихованою" та "г**ном паршивим".

Марія Бурмака прокоментувала вірусне відео з Івано-Франківська: хто підтримав дівчину зі скакалкою

Марія Бурмака прокоментувала вірусне відео з Івано-Франківська: хто підтримав дівчину зі скакалкою

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Дата публікації
Перегляди
897
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