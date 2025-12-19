Скандал у 110-ій бригаді ЗСУ: судитимуть бійців і заступника командира – що відомо

За даними ДБР, у бригаді діяв механізм «поборів» / © Державне бюро розслідувань

Бійці 110-ої бригади Збройних сил України (ЗСУ) на чолі із заступником командира постануть перед судом «за систематичні побори з військових та погрозу вбивством».

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

«Працівники ДБР завершили масштабне розслідування щодо стійкого злочинного угруповання у 110-й окремій механізованій бригаді, яке очолив заступник командира. Посадовець протягом тривалого часу наживався на підлеглих та використовував погрози, щоб уникнути викриття. Загальна сума завданих державі збитків перевищила 5 млн грн. Один із військових, перебуваючи під тиском організатора, скоїв самогубство», — йдеться у повідомленні.

© Державне бюро розслідувань

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

У повідомленні ДБР зазначається, що «у червні 2024 року один із військових вирішив викрити протиправні дії в підрозділі й забрав у посадовця сумку з 1,5 млн грн незаконних коштів та передав її працівникам ДБР. Командування намагалося приховати злочин, оформивши його в СЗЧ і заявивши про нібито викрадення зброї. Фактично чоловіка шукали для фізичної розправи. Заступник командира організовував його викрадення та погрожував вбивством йому та його родині. Завдяки оперативним діям ДБР це вдалося попередити».

27 грудня 2024 року працівники Бюро провели обшуки, виявили зброю, про яку нібито було заявлено як «вкрадену», та затримали посадовця.

© Державне бюро розслідувань

«Слідство встановило, що протягом двох років у бригаді діяв механізм «поборів»: військовим, які не бажали проходити службу, пропонували «не з’являтися» за половину зарплати. Деяким із них навіть оформлювали бойові виплати. Тих, хто не бажав платити, відправляли на найбільш небезпечні ділянки фронту», — розповіли у ДБР.

За даними ДБР, до схеми входили командир групи матеріального забезпечення, троє водіїв і працівник ремонтної майстерні.

«Один із підлеглих, який під тиском організатора підробляв документи, скоїв самогубство, залишивши записку з прямим зазначенням винного», — йдеться у повідомленні.

© Державне бюро розслідувань

ДБР досліджує й інші епізоди діяльності посадовця — ймовірне розкрадання військового майна та харчів. Зазначається, що збитки можуть перевищувати 30 млн грн.

© Державне бюро розслідувань

Під арештом перебуває майно заступника командира на понад 14 млн грн, придбане після 2022 року, зокрема:

елітна квартира в Одесі (60 кв. м);

квартира в Хмельницькому (75 кв. м);

гараж (40 кв. м);

дві земельні ділянки біля «Буковелю»;

автомобіль Mercedes-Benz;

рахунки та цінні папери майже на 4 млн грн.

«Понад 7 млн грн у різній валюті передано в АРМА», — зазначають в ДБР.

Заступнику командира інкримінують:

ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 129 КК України.

До суду також скеровано обвинувальні акти щодо:

командира групи МЗ (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1),

чотирьох солдатів (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409).

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

© Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, скандал у 110-й бригаді спалахнув ще влітку 2024 року. Матері загиблих бійців тоді заявили про "ставлення до людей, як до одноразового ресурсу".