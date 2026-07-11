Скандал у 155-й ОМБр: комбриг пішов у СЗЧ — його підлеглих підозрюють у вбивстві двох цивільних

Скандал у ЗСУ / © ТСН.ua

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Командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова оголошено у розшук після того, як його підлеглих затримали за підозрою у викраденні та жорстокій розправі над двома цивільними чоловіками. Сам комбриг наразі самовільно залишив місце служби (СЗЧ).

В Оперативному командуванні «Північ» підтвердили, що правоохоронні органи проводять слідчі дії, а військове керівництво повністю сприяє розслідуванню.

«Командування ОК „Північ“ надає правоохоронцям всебічну підтримку і сприяє максимальній прозорості розслідування. Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством», — йдеться у повідомленні.

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В ОК «Північ» також зазначили, що всі особи, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонені від виконання службових обов’язків та співпрацюють зі слідством.

«Особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов’язків і співпрацюють зі слідчими. Місцезнаходження командира в/ч А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється», — повідомили в оперативному командуванні.

У чому підозрюють військових

За інформацією hromadske, яке посилається на на джерела у Силах оборони та правоохоронних органах, у ніч на 28 червня семеро людей нібито викрали двох братів у Білоцерківському районі Київської області. Видання також повідомило, що поліція затримала дев’ятьох військовослужбовців 155-ї ОМБр, серед яких — командир одного з батальйонів.

Водночас видання ZN.UA із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомило, що слідство перевіряє версію не лише про можливу причетність військовослужбовців до викрадення, але й до вбивства двох цивільних.

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За інформацією джерел видання, слідство розглядає версію, за якою дружину комбрига Станіслава Лучанова нібито образили невідомі особи. Реагуючи на це, комбриг дав пряму команду восьми підпорядкованим бійцям «покарати» кривдників. Військові викрали двох мешканців Калинівки, вивезли їх на територію Дніпропетровської області, де й розправилися з ними.

Як повідомляє ZN.UA, правоохоронці вже провели ексгумацію тіл, які, за попередніми даними, належать замордованим братам.

Досудове розслідування веде Білоцерківське районне управління поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Справу порушено за статтями про умисне вбивство двох осіб та незаконне позбавлення волі (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 ККУ).

Що відомо про комбрига Лучанова

Станіслав Лучанов очолив новостворену 155-ту окрему механізовану бригаду відносно нещодавно — у лютому 2026 року.

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До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу відомого 425-го окремого штурмового полку «Скеля».

Влітку 2024 року за бойові заслуги Лучанов був нагороджений державним орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, у травні 2026 року довкола 425-го окремого штурмового полку «Скеля» спалахнув гучний скандал. Журналісти оприлюднили розслідування про загадкові смерті щонайменше п’ятьох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців полку сталося щонайменше 26 небойових смертей.

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