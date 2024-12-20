Скандал у 211-й бригаді: комбриг вийшов з-під варти під заставу

У Тернополі командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу. Напередодні суд обрав йому запобіжний захід.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Тернопільську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

Чи вніс заставу командир особисто, чи внесли за нього - у прокуратурі не повідомили.

Зауважимо, що суд обрав запобіжний захід Побережнюку - тримання під вартою упродовж двох місяців, з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

Нагадаємо, днями стало відомо про скандал зі 211-ю бригадою. Журналісти "УП" опублікували матеріал, в якому розповіли про численні факти знущань над військовослужбовцями, зловживання командуванням, побори та катування.

Командиру цієї бригади 17 грудня було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Встановлено, що восени 2023-го Побережнюк залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччин- і замість їхньої служби в зонах бойових дій.

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