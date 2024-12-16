Скандал у 211-й бригаді: що кажуть влада і журналісти про нечувані випадки тортур в армії

Скандал у 211-й бригаді ЗСУ – в чому звинувачують командування та як реагує влада і суспільство, з'ясовував ТСН.ua.

Сьогодні, 16 грудня, довколо 211-ї бригади ЗСУ спалахнув гучний скандал. Журналісти "Української правди" опублікували розлогий матеріал, в якому розповіли про численні факти знущань над військовослужбовцями, зловживання командуванням, побори та катування.

Як на ці кричущі випадки відреагувало військове командування, влада та українське суспільство – головні думки зібрав ТСН.ua.

"Кумівство" в бригаді

211-та бригада спеціалізується на виконанні інженерних робіт, зокрема спорудження понтонних переправ та обладнання оборонних позицій, і не бере участі у боєзіткненнях на передовій. Тому, за словами журналістів, саме через це серед військових вона вважається "жирною".

Це спричинило масштабні факти корупції. Журналісти стверджують, що командування бригади прилаштовувало своїх родичів та знайових, кумів, друзів та однокласників.

Командир 211-ої понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ – полковник Олег Побережнюк

"Пізніше в полк підтягнулися люди з Кам'янець-Подільського, багато з них закінчували місцевий військовий інженерний інститут. Побережнюк – один із випускників цього вишу. Тобто сформувалося коло людей, які мали давні дружні або родинні стосунки або служили разом", – каже один із ротних бригади на умовах анонімності.

За інформацією видання, дружина комбрига Побережнюка, Ірина, станом на 2023 рік працювала в Кам'янець-Подільському ТЦК. Саме вона могла сприяти, що друзі її чоловіка опинялися під його безпосереднім командуванням.

"В нашій бригаді є чоловіки і дружини, батьки і сини, куми, далекі родичі, коханки, друзі, однокласники, сусіди і всі інші, кого можливо притягнути зі свого оточення. Зрозуміло, що це не могло статися випадково. Люди ж не мобілізуються в конкретну бригаду з конкретного села. Вони туди якось потрапляють, під чиїмось пильним оком", – додає в анонімній розмові з УП інший співрозмовник серед офіцерів.

Безпрецедентне насильство та побори

Офіцер відділення психологічної підтримки персоналу розповів журналістам видання, що встановив багато незаконних фактів, зокрема побиття військових, якщо вони вживали алкоголь, але не платили гроші напряму у кишеню командуванню бригади. Йдеться про так звані неофіційні "штрафи".

"В основному знущаннями над бійцями займався син начштабу Пастуха і похресник комбрига Побережнюка – на той момент старший лейтенант, а зараз уже капітан, Владислав Пастух, який був командиром одного зі взводів у першому батальйоні", – каже офіцер.

За його словами, Владислав Пастух погрожував, що його батько – начальник штабу, а хрещений – комбриг, які можуть військового одразу перевести в піхоту, де шанси загинути – нагато вищі. За рахунок цих погроз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші".

Владислав Пастух на тлі прив'язаного до хреста військовослужбовця

Зазначається, що військових прив'язували до дерев'яного хреста, жорстоко били і закривали у клітки. Фото і відео цих нелюдських знущань уже з'явилися в Мережі.

Скриншот з відео, де видно знущання над військовим. Боєць, скоріше за все - "аватар", тобто людина, що зловживає алкоголем. Проте це лише припущення

Генштаб та Міноборони запевняють, що направили перевірки

Головком ЗСУ Олександр Сирський наказав відправити комісію Військової служби правопорядку для перевірки інформації про факти зловживань у 211-й бригаді.

Командира частини на час розслідування відсторонили. Своєю чергою Рустем Умєров заявив про негайний початок роботи Головної інспекції Міноборони, яка перевірить факти, викладені у ЗМІ.

Крім того у Міністерстві оборони запевнили, що нічого не знали про тортури у 211 бригаді.

"Інформації щодо цих випадків у нас не було. Наразі ми маємо цю інформацію, і буде проведено розслідування", – заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін і припустив, що ці злочини "покривали на місцях".

Також на скандал відреагував Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Він закликав Генштаб та Військову службу правопорядку провести розслідування, і запевнив, що взяв справу під особистий контроль.

Били до розриву внутрішніх органів та перелому черепа – про злочини знали ще у вересні

Народна депутатка Юлія Яцик заявила, що про ці випадки було відомо ще у вересні, коли працювала Тимчасова слідча комісія.

"Чому лише зараз про цю історію заговорили, мені дивно. Це не лише справа ВСП. Йдеться про злочини. Осіб били, дуже серйозні побої завдавалися. Били за що – вимагали гроші. Певний відсоток з виплати за виконання бойових дій. Просто на картку людині. Осіб, які не згоджувалися надавати добровільно (кошти, – ред.), – били", – каже Яцик.

За її словами, відомо про розриви внутрішніх органів внаслідок побиття, переломи кісток черепу, носа.

Нардепи заявляють, що такі випадки непоодинокі

Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що чув про такі випадки ще від 2014 року, проте запевняє – це скоріше вийняток, а не правило.

"Ми бачило фотографії – вони досить ганебні. Потрібно розібратися, щоб винні були покарані. Я чув про це ще з 2014 року, у нас проблема була з пияцтвом. Деякі військові застосовували такі моменти, вони ганебні. Були різні випадки, що п'яниці, яких набирали в армію, то вбивали командирів, то бійців і це застосовувалося. Але звичайно, це не виправдання. Є правоохоронні органи, які мають розбиратися", – каже Костенко.

Нардепка Яцик також визнала, що такі випадки непоодинокі та вимагають масштабних розслідувань.

Яке може бути вирішення проблеми

Ветеран АТО і учасник бойових дій Антон Колумбет вважає, що вирішенням проблеми може бути звільнення з лав Збройних Сил України "за низькі морально-ділові якості як вища форма дисциплінарного стягнення" – з позбавленням всіх статусів та пільг.

На що йому зауважили, що в умовах відсутності демобілізації і важких бойових дій на фронті звільнення сприйматиметься не як покарання, а нагорода.

Натомість заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін закликає покарати винних максимально строго і дивується, чому про такий скандал стало відомо лише тепер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

НОВИЙ СКАНДАЛ У ЗСУ: військових "розпинали" на хресті, знущалися та вимагали гроші

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.