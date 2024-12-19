Скандал у 211-й бригаді: суд обрав командиру запобіжний захід

Командування також відсторонило Побережнюка від виконання службових обов’язків.

Суд обрав командиру 211-й понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Про це повідомляв Офіс генерального прокурора.

У заяві йдеться, що за клопотанням прокурорів Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону суд обрав командиру 211-ї бригади запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 908 400 грн застави.

Зазначається, що вище командування також відсторонило Побережнюка від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, Побережнюка підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, солдати три місяці будували командиру хату у Хмельницькій області, а гроші отримували такі, наче перебували на передовій.

Зауважимо, напередодні виник скандал зі 211-ю бригадою після публікації журналістами численних фактів знущань над військовими, катувань, зловживань з боку командування та поборів.

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