Скандал у 211-й бригаді: Умєров анонсував перевірку та покарання

Рустем Умєрова заявив про негайний початок роботи Головної інспекції Міноборони, яка перевірить факти, викладені у ЗМІ.

Міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на журналістське розслідування про знущання командування з бійців 211-ї понтонно-мостової бригади.

Коментар Умєрова опублікувало Міноборони України.

Міністр наголосив, що "затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання з військовослужбовців – це неприйнятно на 3 році війни".

"За моїм наказом негайно починає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти викладені у статті "Української правди" щодо ситуації в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ", – заявив Умєров.

Він також пообіцяв, що буде з’ясовано, чому Військова служба правопорядку так довго розслідувала ці ганебні речі.

"Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше. Моя позиція як міністра чітка: усі винні мають понести покарання", – висловився міністр.

Окрім того, він анонсував, що незабаром Міноборони презентує законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військових і гарантуватиме прозорість у кожному схожому випадку.

"Служба в ЗСУ має бути честю, а не забезпеченням чиїхось персональних забаганок", – наголосив Умєров.

Нагадаємо, у розслідуванні "Української правди" йдеться про те, що командування 211-ї бригади систематично застосовували фізичне насилля до військовослужбовців, вимагало у них гроші та погрожувало відправити на фронт як "гарматне м'ясо".

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