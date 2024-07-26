Скандал у 59-й бригаді: що виявила перевірка від Сирського

У результаті перевірки окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності.

Комплексна робоча група, яку скерував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, завершила службову перевірку в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, що тримає оборону на Покровському напрямку. Випадків видання злочинних наказів не виявлено.

Про це у Facebook повідомила Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

"Водночас встановлені окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною. З метою недопущення такого надалі керівництвом ЗС України прийнято належні рішення та вжито низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків", - йдеться у повідомленні.

У Військові службі правопорядку додали, що в результаті перевірки окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності. Про те, кого і як покарали, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше український військовий журналіст Юрій Бутусов заявив про загрозу втрати прифронтового міста Красногорівки і звинуватив у некомпетентності нового комбрига 59 бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука.

До критики комбрига Шевчука приєдналася захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка"), яка закликала президента України Володимира Зеленського провести перевірку дій командира.

Після публічного розголосу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський скерував робочу групу до бригади.

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