Скандал у Білоцерківському ТЦК: омбудсман заявив про антисанітарію та порушення прав

У мережі поширюються кадри з Білоцерківського районного ТЦК та СП, які демонструють повну антисанітарію, відсутність спальних місць та елементарних гігієнічних умов для громадян. Як з’ясувалося, Офіс Омбудсмена фіксував ці порушення ще півтора місяця тому. Проте керівництво установи проігнорувало вимоги закону щодо приведення приміщень у належний стан.

Про цю ситуацію ще повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про умови в ТЦК

«Ще 4 грудня минулого року Офіс Омбудсмана здійснив моніторинговий візит до цього ТЦК та СП. Усі проблеми були зафіксовані офіційно. Було вказано привести умови перебування військовозобов’язаних у відповідність до постанови Кабінету Міністрів №560 та директиви Генерального штабу. Закон прямо зобов’язує ТЦК та СП у взаємодії з місцевими адміністраціями забезпечити належні умови», — зазначив омбудсман.

Проте додав, що за минулий час жодних змін не відбулося. Ситуація набула публічного розголосу після появи нових відео у соціальних мережах, що спровокувало чергову хвилю суспільного резонансу. Омбудсмен наголосив, що бездіяльність відповідальних осіб у таких чутливих питаннях, як мобілізація, безпосередньо шкодить єдності країни та використовується ворожою пропагандою.

«І в мене лише одне питання: скільки можна? Офіс Омбудсмана робить свою роботу: фіксує порушення, надсилає офіційні листи, дає час на усунення прогалин. У відповідь — мовчання і бездіяльність. Невже кожну ситуацію потрібно доводити до публічного вибуху?! Під час війни держава або дотримується закону і поважає людську гідність — або сама підриває те, що декларує захищати!», — заявив уповноважений.

Наразі Омбудсмен уже скерував відповідні листи до Київської обласної військової адміністрації та командування Сухопутних військ ЗСУ. Дмитро Лубінець вимагає негайного реагування на ситуацію, ухвалення конкретних рішень та притягнення винних до відповідальності за нехтування правами людини.

Реакція Київського обласного ТЦК та СП

Раніше Київський обласний ТЦК та СП вже реагував на поширене відео у соцмережах. Пресслужба ТЦК назвала цю інформацію ІПСО.

«ІПСОшні засіки спустошені. Немає нових відео, що компрометують ТЦК, немає зачіпок і опудал. Тож розгублені боти витягують із глухих чатів старезні відео, биті міллю, і намагаються ними лякати і щось доводити. А, власне, що? Що мобілізованих возять по в/ч і когось приймають, а когось ні? І, що? А всі ті діагнози, що озвучує в кадрі цей „воїн-герой“, що має захищати, мабуть, свою дружину і дітей від окупантів, вони звідки? Якщо вже знімаєш „компромат“, то потрудися хоча б симулювати правдивість!», — зазначили у ТЦК.

Також додали, що це все «замшілий фарс».

Раніше ми писали, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування інциденту з побиттям чоловіка поблизу Голосіївського районного ТЦК та СП у Києві. Правоохоронцям, які завдали потерпілому численних ударів по голові, загрожує тривалий термін ув’язнення.

Також в Одесі працівники ТЦК силоміць витягли хлопця за машини, пошкодивши його машину.