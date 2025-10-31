ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
366
1 хв

Скандал у Чопському прикордонному загоні: від початку року 15 військових втекли до країн ЄС

Бум втечі почався у травні — відтоді щомісяця втікали до шести військовослужбовців.

Світлана Несчетна
Пункт пропуску у Чопі

Пункт пропуску у Чопі / © УНІАН

У Чопському прикордонному загоні розгорівся скандал: від початку року 15 військових втекли до країн ЄС.

Про це повідомив відомий закарпатський журналіст та блогер Віталій Глагола у Telegram.

«Мені вдалося отримати внутрішні документи та інформацію від джерел у Державній прикордонній службі України», — коментує автор.

Станом на 1 вересня 2025 року, згідно з цими матеріалами, 15 військовослужбовців Чопського прикордонного загону вказані в службових документах як такі, що «втекли» під час несення служби.

За словами джерел та відповідно до записів у документах, ці військові нібито «втекли з нарядів, залишивши зброю та екіпіровку на території України», після чого опинилися на території країн ЄС.

«Як пояснюють мені співрозмовники у структурі ДПСУ, у зазначених випадках військовослужбовці нібито залишили місця несення служби просто під час охорони кордону, „залишили зброю та екіпіровку на українській території“ і „втекли у напрямку Словаччини та Угорщини“, — повідомив Віталій Глагола.

Бум втечі почався у травні — відтоді щомісяця втікали до шести військовослужбовців.

Нагадаємо, в Україні стрімко зросла кількість кримінальних справ щодо СЗЧ. Йдеться про цифру близьку до 300 тисяч. Це майже у п’ять разів більше, ніж торік.

