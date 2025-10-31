- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 366
- Час на прочитання
- 1 хв
Скандал у Чопському прикордонному загоні: від початку року 15 військових втекли до країн ЄС
Бум втечі почався у травні — відтоді щомісяця втікали до шести військовослужбовців.
У Чопському прикордонному загоні розгорівся скандал: від початку року 15 військових втекли до країн ЄС.
Про це повідомив відомий закарпатський журналіст та блогер Віталій Глагола у Telegram.
«Мені вдалося отримати внутрішні документи та інформацію від джерел у Державній прикордонній службі України», — коментує автор.
Станом на 1 вересня 2025 року, згідно з цими матеріалами, 15 військовослужбовців Чопського прикордонного загону вказані в службових документах як такі, що «втекли» під час несення служби.
За словами джерел та відповідно до записів у документах, ці військові нібито «втекли з нарядів, залишивши зброю та екіпіровку на території України», після чого опинилися на території країн ЄС.
«Як пояснюють мені співрозмовники у структурі ДПСУ, у зазначених випадках військовослужбовці нібито залишили місця несення служби просто під час охорони кордону, „залишили зброю та екіпіровку на українській території“ і „втекли у напрямку Словаччини та Угорщини“, — повідомив Віталій Глагола.
Бум втечі почався у травні — відтоді щомісяця втікали до шести військовослужбовців.
Нагадаємо, в Україні стрімко зросла кількість кримінальних справ щодо СЗЧ. Йдеться про цифру близьку до 300 тисяч. Це майже у п’ять разів більше, ніж торік.