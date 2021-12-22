Скандал у COVID-лікарні Миколаєва: звільнили директорку Федорову, яка просила кисень і гроші

Сама Федорова назвала це рішення "політичною розправою".

У Миколаєві усунули з посади головнну лікарку Миколаївської інфекційної лікарні Світлану Федорову. За її звільнення у вівторок, 21 грудня, на засіданні обласної ради проголосували 42 депутати.

Посаду Світлана Федорова обіймала від липня 2020 року.

Як голосували депутати та що заявляли

На дев'ятій сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання, що відбулася 21 грудня 2021 року, депутати розглянули питання щодо звільнення з посади директорки обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлани Федорової, пише "Суспільне".

Депутат Олександр Мосін (фракція "Пропозиція") запропонував на розгляд сесії питання щодо підсумків перевірки лікарень області.

Комісія Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров'я України, яка здійснює перевірки організації та якості надання медичної допомоги хворим на коронавірус у закладах охорони здоров’я Миколаєва та області, працювала на Миколаївщині 11 та 12 листопада.

"Під час перевірки встановлені такі порушення: КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб Миколаївської обласної ради" щодо недотримання протоколу "Надання медичної допомоги для лікування хворих на COVID-19", затвердженого МОЗ України від 02.04.2020 №62, стосовно відсутності взаємодії з обласним центром надання екстреної медичної допомоги, наявності виявлених вільних ліжкомісць, в порядку госпіталізації, підстав та термінів перебування пацієнтів, наявності пацієнтів без ознак хвороб, неналежному оформленні перебування пацієнтів, випадків не обґрунтованого призначення медичних препаратів, з питань дотримання працівниками протиепідемічних заходів, відсутність програми епідемічного контролю, створення відповідних зон у небоксованих приміщеннях, дотримання вимог до знезараження медичних відходів", — розповів про результати перевірки начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Максим Безносенко.

Максим Безносенко запропонував, "зважаючи на численні недоліки в роботі Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Миколаївської обласної ради, розглянути питання щодо доцільності перебування на посаді директорки Світлани Федорової". Такі ж рекомендації за результатами перевірки надала моніторингова група МОЗ та НСЗУ.

На сесію прийшли головні лікарі медичних закладів Миколаївщини. Першим виступив Олександр Дем'янов.

"Важкі часи, реформи і важкість фінансового стану лікувальних закладів, і пандемія. Все це зробило відповідний відбиток. Усі керівники рано чи пізно стають десь не такими, якими бажають їх бачити, але є такі часи, коли своїх "тарганів" потрібно загнати в стійло", — сказав директор КМП "Лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Дем’янов.

А директор центру екстреної медичної допомоги Андрій Самойлов сказав, що лікарня під керівництвом Федорової останнім часом "перетворилася на приватний заклад".

"Світлано Федорівно, ми з вами багато спілкувалися та розв'язували питання. Часто не розв'язували. Я просив про те, щоб не зачинялися ворота перед швидкою допомогою, про те, що не купується в установі квотний принцип: кого ми кладемо, кого ні", — сказав Андрій Самойлов.

НикВести

Світлана Федорова своєю чергою назвала це "політичним замовленням".

"Ні однієї цифри, ні одного факту у висновках комісії не вказано. Знаючи, що буде така справа, я запросила міжнародну організацію, що три доби проводила повний аудит. Як виявилося, наш стаціонар відповідає не тільки українським вимогам, але й міжнародним. Усі показники відповідають найвищим вимогам. Це феномен лікарні, яка змогла досягти цього за два роки", — сказала Світлана Федорова.

Реакція колег і користувачів Мережі

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська болісно відреагувала на подію та написала у Facebook.

“Якщо хтось мені може пояснити, за що звільнили Світлану Федорову, я буду дуже вдячна. Я, за своєю наївністю, думала, що звільняють за профнепридатність, безвідповідальність, зловживання службовим становищем тощо. Світлана Федорова була, є і буде одним із найкращих головних лікарів України. Вже назавжди, народні обранці. Так само, як ви залишитеся в пам'яті людей тими, хто розправляється беззаконно з усім найкращим, що є в нашій країні… Говорила сьогодні з персоналом – всі шоковані. За три роки лікарню не впізнати, починаючи від ремонтів і до забезпечення препаратами та технікою. Світлана жила своєю роботою. Чиста, чесна, відкрита людина, яка живе своєю роботою, професіонал, яка платила максимальну зарплату своїм лікарям, деяким - навіть більше, ніж собі”, - написала вона.

У Мережі користувачі теж не зрозуміли, за що звільнили Федорову:

Так, вона стала публічно все виносити, вимушено. Вже зрозуміло було, куди йде. Відкати теж носити завзято не хотіла. Ну, я ж кажу - дивна...) Сиділа б собі спокійно, як усі, брала б гроші з хворих, носила їх вище і все було б добре

Звільнили за правду

Звільняють лікарів за здатність думати

Показова травля

Я думаю, що хтось поквапився на її місце. Щоб прийти на все готове, створене Світланою

Раніше Федорова писала, що до обласної інфекційної лікарні Миколаєва увірвалася група незнайомих людей. Вони зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймального спокою. Із погрозами накинулися на персонал з вимогою дати кисень хворому.

"Її родичі не стали чекати, поки вона помре без допомоги, і почали діяти таким способом", – зазначила Федорова.

Вона додала, що деякі лікарні, які вважаються ковідними, не мають не лише кисню, а й фахівців, здатних надати кваліфіковану допомогу.

З її слів, вона щодня отримує сотні дзвінків і десятки повідомлень у месенджер: "Не приймають у 5 міськлікарню, вимагають, щоб разом із хворим привезли кисень свій", "Родичка в 1 міськлікарні – сатурація 60, не забирають у реанімацію, немає місць", "Ми зі Снігурівки – немає кисню та реанімації, заберіть нас" тощо.

Федорова також зазначила, що раніше зверталася з проханням дати охорону лікарні, але прохання проігнорували.

“Написали - немає можливості! За минулої влади була можливість. Був цілодобовий пост, хоча не було такого, що відбувається нині”, - додала вона.

Крім того, Федорова заявляла, що у Миколаєві інфекційна лікарня опинилася на межі виживання.

"Сьогодні, вчергове, звернулася до "власника" нашої лікарні в особі голови обласної ради. Уже втретє за останній місяць. Проблема залишається невирішеною: договору від НСЗУ за пролікованих хворих ковідом на червень місяць так і немає. Червень закінчується. Всі документи нами подані своєчасно. Всім вимогам ми відповідаємо. Тільки договору все немає. І коли буде - невідомо", - писала Федорова.

Вона також зазначила, що "пацієнтів НСЗУ "порахувало" звичайними, мінімальними, стаціонарними. Тобто всі витрати на лікування, перебування, заробітну плату медичному персоналу не враховані".

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