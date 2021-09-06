Скандал у дитячому садку Одеси: адміністрація закладу виправдовує виховательку після "побиття" хлопчика

У садочку не збираються звільняти виховательку.

В одному з приватних дитячих садочків Одеси вихованець поскаржився, що його побила вихователька. Хлопчик каже, що отримав за те, що співав під час обіднього сну.

Як повідомляє "Вікна", адміністрація дитсадка покриває виховательку й не дуже хоче розбиратися в ситуації. Більше того, виховательку звільняти та відсторонювати від роботи не збираються, бо немає на це причин.

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"Ми вирішуємо це все у правовому руслі. Коли будуть які-небудь результати експертизи – повідомимо. У нас немає причин для звільнення вихователя", - сказали у дитсадку.

Мати хлопчика не писала заяву до поліції після інциденту.

У коментарях підписники телеграм-каналу "Одесса как она есть" розділилися у думках. Одні вважають, що дитина могла все вигадати, інші - що випадок побиття дитини міг мати місце, а також, що батькам треба вчитися своїх дітей правильно поводитися.

Нагадаємо, що у Бердянську Запорізької області батьки дітей, які відвідують один із місцевих дитсадків звернулися до поліції. Дорослі поскаржилися, що вихователька дитсадка лупцює їхніх дітей.

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