Укрaїнa
656
1 хв

Скандал у Дніпрі: представники ТЦК задули водія маршрутки сльозогінним газом, коли в салоні були пасажири (відео)

У поліції підтвердили факт нападу на працівника громадського транспорту.

Дар'я Щербак
ТЦК

ТЦК / © ТСН

У Дніпрі звичайна зупинка маршрутного таксі для перевірки документів переросла у скандал. За даними поліції, двоє працівників ТЦК напали на водія транспортного засобу.

Про це пише поліція Дніпропетровської області.

Як стверджують правоохоронці, конфлікт між керманичем та групою оповіщення стався 13 лютого в Індустріальному районі міста на вулиці Осінній.

«За попередньою інформацією, суперечка сталася під час перевірки військово-облікових документів. Двоє представників РТЦК та СП у салоні автобуса застосували до водія транспортного засобу фізичну силу та засіб сльозогінної дії. На момент інциденту у маршрутці перебували інші пасажири», — розповіли в поліції.

За твердженням поліцейських, після інциденту військовослужбовці РТЦК залишили місце події.

Слідчі повідомили про підозру фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

«Йдеться про хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета», — додали у відомстві.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин випадку.

Скандал з ТЦК / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, в Одесі двоє патрульних поліцейських «заробляли» на військовозобов’язаних, які підлягали мобілізації. Вони вимагали гроші у водіїв за те, що їх не буде доправлено до ТЦК.

