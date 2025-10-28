ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
953
Час на прочитання
3 хв

Скандал у дитсадку Одеси: дітей "виховували" присіданнями з піднятими руками та змушували мити туалети

Вихователів дитсадка №224 звільняють через, бо ті змушували неслухняних дітей присідати з піднятими руками та прибирати у туалеті.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дитсадок

Дитсадок / © Pexels

В Одесі вибухнув гучний скандал у дитсадку №224. Батьки звинувачують педагогів у нелюдській поведінці: дітей нібито карали присіданнями з піднятими руками та змушували до недитячої праці, зокрема прибирати туалети.

Про це повідомила директорка міського Департаменту освіти та науки Олена Буйневич. Вона підкреслила, що одну з виховательок буде звільнено, а іншу відсторонено від роботи на час службового рослідування. З дітьми працюють психологи, а у справі розбираються правоохоронці.

«В одному з садочків дітей змушували тримати руки вгору і присідати, коли не слухаються. І начебто є випадки, коли дітей штовхали і змушували прибирати туалетні кімнати (останнє наразі не підтверджується). На скрині номер садочку, якого не існує в Одесі. Але знайшли за іншими даними. Я не знаю, чи в курсі методів виховання була керівник. Розберемось з цим обовʼязково. Вранці звертаємось до правоохоронців, дії дотичних двох вихователів вивчатимуть вони окремо. Одну з них, вихователя даної групи, буде звільнено, а її колегу — наставника відсторонено від роботи на період службової перевірки», — написала Буйневич.

Водночас, у соціальній мережі Facebook довкола ситуації виникла дискусія. Так, наприклад, український педагог Віктор Громовий вважає, що коли діти не слухаються, запропонувати їм поприсідати — це нормальний спосіб заспокоїтися. Під дописом свої думки висловили й інші українці. Так, деякі з них погодилися з думкою освітянина, зазначаючи, що навіть психологи радять для переключення зайнятися фізичною активністю.

Що пишуть користувачі:

  • «Нормальна вказівка — викинути адреналін і стабілізувати організм. Дієво і екологічно».

  • «Навіть психологи рекомендують для переключення, зняття психологічної напруги чи подолання стресу — зайнятися фізичними активностями.Але у нас як завжди батьки хочуть керувати педпрацівниками. Мені цікаво, як вони вдома заспокоюють свою дитину?»

  • «Це нормально, але, на мою думку, державні садочки обмежені в правах, в нас лише обовʼязки. Необхідно запровадити можливість відраховувати дітей із садочку, якщо є систематичне порушення дисципліни і батьки не звертають на це увагу. І багато чого з цього напрямку. Ми всі маємо обовʼязки».

Дехто поділився досвідом, який отримали у дитсадку, коли дітей саджали грати у настільні ігри, коли вони не слухалися.

  • «У нашому садочку дітей за шкоду садили за стіл гратися настільними іграми. І ніби наказаний, бо не літає по групі і нікого вже не б’є. І навчилися малювати, складати пазли, грати в наст.ігри, мозаїку викладати. Батьки в приємному шоці були від такого методу наказування».

Як відреагував омбудсмен

За дорученням представниці Уповноваженого Верховної Ради України Марії Попової було проведено моніторингову перевірку закладу освіти. Під час спілкування з дітьми, які нібито постраждали від дій вихователів, було встановлено, що вони охоче йдуть на контакт, активні та веселі. Крім того, згідно з висновками, проявів страху або інформації про те, що їх хтось ображає від них не надходило.

Попри гарні умови для перебування дітей у закладі освіти, було виявлено порушення. Зокрема, у дитсадку не вистачає медичного працівника та вихователів у достатній кількості.

«З метою усунення виявлених недоліків до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.», — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині вихователька била дитину залізним прутом і кулаками та називала «скотинякою». Через розголос стало відомо, що спецзаклад уже не вперше славиться моторошними історіями та неналежною поведінкою стосовно дітей.

