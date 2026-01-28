Скандал у Хмельницькому: люди атакували сніжками фото загиблих героїв та доньку одного з них (фото)

У Хмельницькому люди кидали сніжками у фото загиблих військових / © скриншот з відео

У Хмельницькому розгорівся скандал через зухвалу поведінку людей на Алеї Слави. Невідомі закидали сніжками портрети полеглих захисників та Христину Щербанюк — доньку загиблого воїна Віктора Венгера, яка намагалася їх зупинити.

Про це розповіла сама Щербанюк, повідомляє «Суспільне Хмельницький».

Донька Венгера, чий портрет розміщений серед інших світлин полеглих захисників на кубах Алеї Слави у Хмельницькому, має намір звернутися до правоохоронців. За словами Щербанюк, 26 січня вона стала свідком того, як невідомі кидали сніжки у портрети загиблих військових. Навіть після зауважень ці дії не припинилися.

«Ми з подругою підійшли до портрета мого батька, я щось про нього розповідала, показувала ялинку, яку поставила. І тут почула, що щось літає біля портретів. Подумала, що, може, діти бавляться, але побачила — сніжки летіли прямо в портрети«, — розповіла жінка.

Щербанюк зазначила, що її зауваження не мали жодного ефекту — порушники продовжили свою поведінку.

Порушники кидали сніжками в обличчя доньки загиблого військового

«Вони почали сміятися й ігнорувати мене. Я дістала телефон, аби зняти, бо раніше це допомагало. Але цього разу їх це лише заохотило — вони почали кидати сніжками в мене, в обличчя, в телефон і в мою подругу«, — поділилася донька загиблого військового.

У Хмельницькому люди кидали сніжками у фото загиблих військових / © скриншот з відео

За її словами, сніжки кидали двоє людей, а підтримки від перехожих майже не було.

«Я намагалася їх наздогнати, але зрозуміла, що нічого не зможу зробити. Зверталася до людей, які проходили повз, зупинився тільки один дідусь. Просто почав казати: „Що ви, хлопці, робите, у вас що, ніхто не загинув?“. А вони просто посміялися. І потім пішли«, — розповіла Щербанюк.

У Хмельницькому люди кидали сніжками у фото загиблих військових / © скриншот з відео

Цей інцидент, зізнається жінка, став для неї важким емоційним ударом.

«Мені було жахливо. Я знову відчула себе, як у школі, коли не могла захиститись. І страшно, бо я доросла жінка, маю дитину, а не змогла навіть захистити пам’ять про батька», — поділилася донька захисника.

Вона також наголосила, що після звернення до поліції не очікує ані матеріальної компенсації, ані публічних вибачень. На її думку, правильніше було б, аби порушники попрацювали на благо громади. Як приклад Щербанюк навела прибирання снігу біля Алеї Слави.

Що відомо про загиблого військового Віктора Венгера?

За даними міської ради, Віктор Венгер народився 12 лютого 1970 року в селі Масівці Хмельницького району. Чоловік 2014 року підписав контракт зі Збройними силами України, служив у Національній гвардії та брав участь в обороні Маріуполя й Краматорська.

Перед початком повномасштабного вторгнення Венгер був цивільним, однак знову став до лав війська і проходив службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» ЗСУ у званні сержанта. Він воював на Бахмутському напрямку.

Захисник загинув 16 грудня 2022 року поблизу селища Спірне Бахмутського району Донецької області. Йому було 52 роки. У міськраді додали, що Указом Президента України Венгер посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Віктор Венгер / © Хмельницька міська рада

Нагадаємо, у Рівному поліцейські затримали 41-річну місцеву жительку, яка пізно ввечері 16 січня пошкодила 13 конструкцій із портретами полеглих захисників на Майдані Незалежності. Жінка була п’яною і пояснила свій вчинок тим, що світлини її «дратують», бо нагадують про війну. Правоохоронці оголосили жінці підозру в хуліганстві.