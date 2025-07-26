Поліція / © Shutterstock

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У Ковелі Волинської області спалахнув скандал після того, як у соцмережах з’явилося відео з побиттям дитини. За словами блогерки, яка опублікувала запис, вона стала свідком того, як дорослий чоловік у кафе наніс удари дитині по голові.

Про це повідомили в поліції регіону.

Правоохоронці відреагували на публікацію та зареєстрували інформацію в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про правопорушення. Поліцейські оперативно встановили особи всіх учасників інциденту та провели з ними опитування.

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На чоловіка, який фігурує у відео, склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення — 173 (дрібне хуліганство) та 173-2 (вчинення домашнього насильства). Водночас на блогерку, яка поширила відео з використанням нецензурної лексики, також склали адмінпротокол за ст. 173.

У поліції наголосили, що чоловік, який вдарив дитину, не є працівником правоохоронних органів і не має жодного стосунку до поліції. Правоохоронці також звернулися до громадян із закликом повідомляти про факти насильства за номером 102, аби подібні інциденти не залишалися без реакції.

Наразі ситуація перебуває на контролі поліції, і всі обставини інциденту ретельно з’ясовуються.

Нагадаємо, у селі Бутенки Кобеляцької громади вантажний поїзд смертельно травмував дворічну дитину.

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