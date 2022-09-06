Скандал у літаку Відень-Валенсія: російськомовна жінка вдарила дівчинку з України

Російськомовна жінка у літаку Відень-Валенсія вдарила дитину з України, яка сиділа на сидінні за нею.

Подробиці інциденту розповіла мати дівчинки, киянка Роксолана Малій у Facebook.

За словами киянки, у той день вона з дітьми поверталася з України у більш безпечне місце. Діти спокійно грали з гаджетами, а за деякий час донька Роксолани Селена почала складати свій столик, аби сходити до вбиральні.

"Із сидіння перед нею просовується рука в наш ряд, замахується і дає їй ляпаса, який прийшовся по спині, бо Селена якраз розвернулася в сторону проходу. Я помічаю це боковим зором, не зовсім розумію/вірю, що відбулося, повертаюся до Селени. Селена виглядає дуже наляканою, каже, що не знає, що трапилося, і що їй дуже неприємно. Перелякана виходить у туалет. Я все ще не можу второпати, що відбулося, заглядаю на сидіння попереду - дамочка років 50 із заплющеними очима, ніби спить", - пригадує жінка.

Роксолана звернулася до жінки англійською: "Ви щойно вдарили мою дитину. У нас, у людей, є інші способи вирішувати спірні ситуції, вони називаються - спілкування. Однак, з того, як ви вчинили, в мене є сумніви щодо вашої людяності".

Проте жінка не відреагувала, а далі вдавала, що спить.

Роксолана викликала бортпровідника, якому все ж вдалося розбудити жінку попереду. Вона розвернулася до Роксолани зі словами: "Жінка, ваші діти невиховані" (російською – ред.).

Мати дівчаток вирішила звернутися до поліції, тож після приземлення до літака прибув екіпаж цивільної гвардії Іспанії. Російськомовну пасажирку попросити вийти з речами, однак англійської вона не зрозуміла, тому попросила українку побути її перекладачем. Вона запитала у Роксолани, що сказав гвардієць, на що та відповіла: "З речами на вихід".

Зрозумівши, що за побиття дитини доведеться відповідати, російськомовна жінка вирішила "домовитися", але не вийшло.

"Нас ескортували окремо від "мадам", зібрали дані та покази, інструктували щодо подальших дій. Відповідно до настанов, ми далі звернулися за медичним обстеженням, яке є необхідним для того, щоб подати заяву в поліцію, і, власне подали заяву", - розповіла киянка.

Жінка також додала, що сусіди "мадам" підтвердили, що бачили, як вона вдарила Селену. Сусіди через прохід, сімейна пара з двома дітьми, сказали, що щось подібне вона зробила перед посадкою в літак з їхньою донькою.

"У Селени ознак фізичних травм, на щастя, не виявлено. Натомість, без сумнівів, мала місце шкода, нанесена її психічному станові", - підсумувала киянка Роксолана.

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