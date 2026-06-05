Скандал у Луцькому ТЦК: керівника "взяли" на гарячому із солідним хабарем

Затримання за хабар / © УНІАН

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На Волині спалахнув корупційний скандал за участю керівництва Луцького міського ТЦК та СП. Виконувача обов’язків начальника затримали за підозрою у хабарництві за зняття військовозобов’язаного з обліку.

Про це повідомили місцеві медіа, Волинський обласний ТЦК та СП, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За інформацією місцевих медіа, затриманий посадовець Луцького центру комплектування міг допомагати військовозобов’язаному уникнути мобілізації — шляхом оформлення документів про тимчасову непридатність до служби та подальшого виключення з військового обліку.

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Імовірно, йдеться про Дмитра Федорчука. Як повідомляють ЗМІ, затримання здійснили працівники ДБР.

Заява Волинського обласного ТЦК та СП

«Правоохоронними органами затримано посадову особу одного з ТЦК та СП Волинської області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники», — поінформували у Волинському обласному військкоматі.

Наразі тривають слідчі дії, у межах яких правоохоронці мають встановити всі обставини можливого правопорушення.

В обласному ТЦК запевнили, що надають необхідне сприяння слідству в межах чинного законодавства та своєї компетенції. Правову оцінку діям усіх осіб, які можуть бути причетними до справи, мають надати уповноважені правоохоронні органи.

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Реакція Лубінця

За словами Лубінця, йдеться про затримання в. о. начальника Луцького міського ТЦК та СП за підозрою в отриманні 7000 дол. неправомірної вигоди. За попередніми даними, посадовець міг сприяти незаконному ухиленню військовозобов’язаного від мобілізації.

«Якщо ці факти підтвердяться, йдеться не лише про корупцію, а й про підрив довіри до державних інституцій у надзвичайно чутливій для суспільства сфері. Хабарництво є неприпустимим в будь-якій сфері, а особливо там, де йдеться про обороноздатність держави. Очікую на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування всіх обставин справи», — наголосив омбудсман.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали офіцера одного з районних ТЦК, який вимагав 1500 дол. за зняття громадянина з військового обліку. Під час обшуків у посадовця вилучили документи, печатки, записи та автомобіль. Фігуранту оголосили підозру.

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