Укрaїнa
2124
2 хв

Скандал у Луцьку: місцевий готель відмовив у поселенні військовим — подробиці

Власниця луцького готелю «Околиця», що відмовив військовим у ночівлі, прокоментувала інцидент.

Віра Хмельницька
Скандал у Луцьку: місцевий готель відмовив у поселенні військовим — подробиці

У Луцьку готель відмовив військовим у ночівлі / © Фото з відкритих джерел

У Луцьку розгорівся гучний скандал навколо відпочинкового комплексу «Околиця», де відмовили у поселенні двом військовослужбовцям.

Про це повідомив військовослужбовець Ярослав Нищик у соцмережі Facebook, а також vsn.

Як все почалося

1 вересня військовий Ярослав Нищик опублікував допис, де розповів, що йому з побратимом відмовили у ночівлі через те, що вони є військовими. За його словами, адміністраторка закладу просто відповіла фразою: «Ми воєнних не селим».

«Ми цілий день в дорозі. Голодні. Вжик (побратим — ред.) за 7 годин до виїзду ще був на позиції в Яблунівці поряд Костянтинівки. Нам обіцяють щось розігріти. Я ж іду вирішувати питання з «хостес». В коридорі мене стрічає пані пенсійного віку з невдоволеним обличчям: «Доброго дня. А чи маєте вільний номер з двома окремими ліжками?» — питаю я в неї».

На це запитання, за словами військового, працівниця готелю не відповіла.

«Всю хвилину такого діалогу пані розглядає мене. Я спочатку подумав, що в мене щось не гаразд з формою. Може, брудний, може, ширінка розстібнута. Та ж ні. А вона й далі міряє мене з ніг до голови. І тут я розумію, що саме так виглядає презирство і ненависть в погляді».

«То ж чи ви нас поселите?», — запитав військовий знову. Та отримав відповідь: «Ні, не хочу, ми воєнних не селим».

Нищик зазначив, що він наголошував на готовності оплатити номер, але однаково почув відмову.

Реакція готелю

Спершу журналістам вдалося зв’язатися лише з персоналом кафе комплексу, де заявили, що керівниця готелю «відсутня».

Згодом власниця закладу Світлана Дерко пояснила інцидент як «прикре непорозуміння» та запевнила, що готель завжди підтримує військових, безкоштовно їх селить і годує. За її словами, працівниця діяла неправильно й буде притягнута до відповідальності.

«Ми щиро просимо вибачення у пана Ярослава. Працівниця не виконала свої обов’язки. Ситуація — людський фактор, але неприпустимий», — заявила власниця готелю «Околиця».

Водночас хостес готелю Людмила стверджує, що відмова не мала дискримінаційного характеру, а була реакцією на «агресивну поведінку» одного з військових. За її словами, чоловік нібито кричав і вживав лайку, через що вона «оцінювала їхню адекватність».

Згодом Світлана Дерко повідомила, що конфлікт буде вирішено дисциплінарно — працівницю можуть оштрафувати або звільнити. Власниця наголосила, що «Околиця» регулярно допомагає ЗСУ і неодноразово безкоштовно приймала військових.

Нагадаємо, раніше йшлося про скандал навколо військового кладовища в Гатному.

І хоча відкриття такого надважливого меморіалу для вшанування героїв через суперечки переносили тричі, цього тижня там відбулася гідна і зворушлива церемонія, схожа на прощання на американському військовому цвинтарі в Арлінгтоні.

2124
