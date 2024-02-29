Скандал у Львівській опері: троє артистів не повернулися із закордонних гастролей

З гастролей у Фінляндії до України не повернулися троє артистів балетної групи Львівської опери, серед яких — двоє чоловіків призовного віку.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі Львівської опери місцевому порталу новин Tvoemisto.

Серед тих, хто не повернувся до України - провідний соліст балету Андрій Михаліха, його дружина, солістка балету Юлія Михаліха-Рома, а також балетмейстер Богдан Ключник.

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Як стало відомо, балетна трупа Львівської опери протягом трьох тижнів (від 8 до 22 лютого), виступала в Естонії та Фінляндії з виставою “Дон Кіхот” Людвіга Мінкуса. Зараз ця вистава запланована у Львові на п’ятницю, 1 березня, проте серед її учасників немає згаданих солістів.

Прізвища артистів зникли також із сайту театру. На персональних сторінках, де раніше були їхні фото та інформація про них, з’являється помилка “404. Сторінка не існує або була видалена”.

У театрі проводять службове розслідування та наразі не дають коментарів.

Нагадаємо, раніше український журналіст Олексій Печій втік з України, використовуючи закордонне відрядження до Євросоюзу. Він отримав акредитацію на Саміт ЄС, який відбувався від 14 до 15 грудня 2023 року. Втім, журналіст і ведучий не повернувся до України.

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