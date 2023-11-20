Скандал у Мережі: нардепка Безугла розкритикувала Залужного і отримала відповідь

Головнокомандувач ЗСУ нібито занадто часто бачиться з публічними діячами і не приділяє достатньо уваги мобілізації в Україні.

Нардепка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла висунула низку звинувачень військовому керівництву України. Вона висловила претензію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному щодо нібито недостатньої залученості в процесах мобілізації в країні. Не оминула Безугла і Повітряні сили через неефективну, на її думку, систему списання дронів.

Про це йшлося в її дописах на сторінці в Facebook.

Так, Безугла заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати.

Безугла про "ідола Залужного" і зустрічі з "цивільними"

"Деякі опозиційні колеги, блогери, "попливши" в рожевих мріях, що на рейтингу ЗСУ і "клеєння" до Залужного кудись та якось проїдуть, свідомо роблять це і свідомо роблять ідола, щоб потім просто використати", – написала Безугла.

Скандал із Безуглою: Фото: скрін Марьяна Безуглая

"Бачу, як це розвивається з кожним днем. Не буду мовчати і про це. І так, Головком міг би не мовчати теж щодо цього, але, на жаль, бачу, що він дає можливість цьому відбуватися, витрачаючи години на нетворкінг, зустрічі з цивільними й автографи. Для чого?" – ставить питання Безугла

За її словами, замість витрачання часу на переговори із волонтерами можна "перевіряти медзабезпечення чи перевірити якість курсу підготовки".

"Або ж дописати дисертацію? Або ж зʼїздити в ТЦК СП і на власні очі побачити і перевірити! Чи просто далі будемо всіх мобілізувати без того, щоб людина знала, куди, як і де?", – пише нардепка.

Безугла передивилася і "ретроспективу зустрічей" Залужного та констатувала, що у нього є час "на даму".

Скандал із Безуглою: Фото: скрін Марьяна Безуглая

"Ретроспектива зустрічей навела на думку, що у генерала є час на даму, та генерал жодного разу не був у жодному ТЦК СП. Вибачте", – написала Безугла, позначивши у публікації Дану Ярову.

Безугла заявила, що кожного дня писатиме про невирішені проблеми в ЗСУ і "пропонувати рішення", а також "звітувати про зроблене". Ба більше, вона звернулася до всіх "притмоних експертів".

"І прошу всіх притомних експертів, в яких накопичилось та які бачать, що і як відбувається, не бути байдужими, звертатись", – закликала вона.

Прокоментувала роботу Повітряних сил ЗСУ

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла не оминула і Повітряні сили ЗСУ, звинувативши їх в неефективній системі списання дронів. За її словами в підрозділах Сил оборони є тисячі несписаних БПЛА, що ускладнює процес їхнього задіяння на фронті.

Безугла прокоментувала роботу Повітряних сил ЗСУ Фото: скрін

Зокрема нардепка задається питанням, чому наприклад, усі дрони досі списуються через Повітряні сили, а механізм не спрощений.

"І вони таку дебюрократизацію для підрозділів блокують. Маємо тисячі несписаних БПЛА в бригадах. А постановка на облік - досі тягомотина. Бо то ж цілий «літальний апарат»! При цьому ніякої дискредитації не було! Я послідовно зазначила, що не замовчуватиму проблеми в ЗСУ і буду спонукати до змін. У нас багато часу?" – додала Безугла.

Відповідь Безуглій

Військові та користувачі не змовчали і додали депутатці гнівних коментарів в Мережі.

Зокрема речник Повітряних сил Юрій Ігнат порадив парламентарці "поспати", а також з подивом констатував, що Безугла опинилася в нього в друзях у соцмережі Facebook і видалив її.

Нардеп Володимир Арʼєв заявив, що Безугла поширює ці дописи начебто зі згоди Офісу президента. Нардепка висміяла ці звинувачення.

Скандал із Безуглою: Фото: скрін Марьяна Безуглая

На допис відреагував український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц". Він написав, що саме така її поведінка "переводить все в політичну площину".

Скандал із Безуглою: Фото: скрін

Нагадаємо, раніше нардепка Безугла провела скандальне опитування про депутатів. ТСН.ua зібрав реакції користувачів Мережі.

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