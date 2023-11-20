Скандал у Мережі: нардепка Безугла розкритикувала Залужного і отримала відповідь

Головнокомандувач ЗСУ нібито занадто часто бачиться з публічними діячами і не приділяє достатньо уваги мобілізації в Україні.
Нардепка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла висунула низку звинувачень військовому керівництву України. Вона висловила претензію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному щодо нібито недостатньої залученості в процесах мобілізації в країні. Не оминула Безугла і Повітряні сили через неефективну, на її думку, систему списання дронів.
Про це йшлося в її дописах на сторінці в Facebook.
Так, Безугла заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати.
Безугла про "ідола Залужного" і зустрічі з "цивільними"
"Деякі опозиційні колеги, блогери, "попливши" в рожевих мріях, що на рейтингу ЗСУ і "клеєння" до Залужного кудись та якось проїдуть, свідомо роблять це і свідомо роблять ідола, щоб потім просто використати", – написала Безугла.
"Бачу, як це розвивається з кожним днем. Не буду мовчати і про це. І так, Головком міг би не мовчати теж щодо цього, але, на жаль, бачу, що він дає можливість цьому відбуватися, витрачаючи години на нетворкінг, зустрічі з цивільними й автографи. Для чого?" – ставить питання Безугла
За її словами, замість витрачання часу на переговори із волонтерами можна "перевіряти медзабезпечення чи перевірити якість курсу підготовки".
"Або ж дописати дисертацію? Або ж зʼїздити в ТЦК СП і на власні очі побачити і перевірити! Чи просто далі будемо всіх мобілізувати без того, щоб людина знала, куди, як і де?", – пише нардепка.
Безугла передивилася і "ретроспективу зустрічей" Залужного та констатувала, що у нього є час "на даму".
"Ретроспектива зустрічей навела на думку, що у генерала є час на даму, та генерал жодного разу не був у жодному ТЦК СП. Вибачте", – написала Безугла, позначивши у публікації Дану Ярову.
Безугла заявила, що кожного дня писатиме про невирішені проблеми в ЗСУ і "пропонувати рішення", а також "звітувати про зроблене". Ба більше, вона звернулася до всіх "притмоних експертів".
"І прошу всіх притомних експертів, в яких накопичилось та які бачать, що і як відбувається, не бути байдужими, звертатись", – закликала вона.
Прокоментувала роботу Повітряних сил ЗСУ
Народна депутатка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла не оминула і Повітряні сили ЗСУ, звинувативши їх в неефективній системі списання дронів. За її словами в підрозділах Сил оборони є тисячі несписаних БПЛА, що ускладнює процес їхнього задіяння на фронті.
Зокрема нардепка задається питанням, чому наприклад, усі дрони досі списуються через Повітряні сили, а механізм не спрощений.
"І вони таку дебюрократизацію для підрозділів блокують. Маємо тисячі несписаних БПЛА в бригадах. А постановка на облік - досі тягомотина. Бо то ж цілий «літальний апарат»! При цьому ніякої дискредитації не було! Я послідовно зазначила, що не замовчуватиму проблеми в ЗСУ і буду спонукати до змін. У нас багато часу?" – додала Безугла.
Відповідь Безуглій
Військові та користувачі не змовчали і додали депутатці гнівних коментарів в Мережі.
Зокрема речник Повітряних сил Юрій Ігнат порадив парламентарці "поспати", а також з подивом констатував, що Безугла опинилася в нього в друзях у соцмережі Facebook і видалив її.
Нардеп Володимир Арʼєв заявив, що Безугла поширює ці дописи начебто зі згоди Офісу президента. Нардепка висміяла ці звинувачення.
На допис відреагував український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц". Він написав, що саме така її поведінка "переводить все в політичну площину".
Нагадаємо, раніше нардепка Безугла провела скандальне опитування про депутатів. ТСН.ua зібрав реакції користувачів Мережі.
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