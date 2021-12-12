Скандал у МВС: журналіст заявив, що Гогілашвілі не за статусом використав бронеавтомобіль і охорону

Скандал у МВС: журналіст заявив, що Гогілашвілі не за статусом використав бронеавтомобіль і охорону

Начебто для пересування Гогілашвілі використовував бронеавтомобіль, наданий посольством США.

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який потрапив у скандал на блокпосту в зоні ООС, використав охорону зі спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони, а також бронеавтомобіль посольства США. Хоча за статусом йому таке не дозволяється.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

"Не менш скандальною є не лише незаконна та небезпечна поведінка Гогілашвілі, а й наявність у нього машин та охорони. За законом заступнику міністра Гогілашвілі не належить за статусом бронеавтомобіль та особиста охорона", — зазначає журналіст.

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За його словами, охороняли скандального заступника міністра шестеро військовослужбовців, офіцерів спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Також начебто для пересування Гогілашвілі використовував бронеавтомобіль, наданий посольством США для безпеки співробітників військової розвідки України.

"На якій підставі заступник міністра використовує для забезпечення своїх поїздок спецтранспорт військової розвідки, чому Гогілашвілі охороняють офіцери спецназу Міноборони? МВС має свої завдання, свій транспорт, свою охорону. Або ці люди на відеозаписі і ця машина вже не числяться в ГУР МО? Надання охорони та машин Гогілашвілі може бути прямим порушенням закону – чи він одночасно таємний спецагент, який виконує диверсії?", — пише Бутусов.

Також журналіст стверджує, що Гогілашвілі раніше працював помічником у боксера, а нині — депутати Держдуми Росії Миколи Валуєва.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту. Поліцейські попросили Гогілашвілі показати документи, а той у відповідь влаштував розбірки. Згодом він перепросив за свою "надмірну емоційність".

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