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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Скандал у Нацгвардії: чи дійсно командувача Півненка відсторонили за корупцію

На тлі інформації про обшуки у посадовців Нацгвардії в НГУ запевнили, що генерал Півненко продовжує виконувати службові обовʼязки.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Командувач Нацгвардії Півненко

Командувач Нацгвардії Півненко / © із соцмереж

Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків.

Про це йдеться в офіційній заяві Нацгвардії.

«З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел повідомляємо: командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків», — зазначили у пресслужбі.

Генерал Півненко продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі, запевнили в Нацгвардії.

Раніше видання ZN.UA писало про обшуки НАБУ у шістьох посадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Нацгвардії. Серед них — командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

НАБУ та САП цю інформацію коментувати відмовлялися.

Своєю чергою командир першого корпусу Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко (Редіс) та колишній начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич (Тавр) виступили на захист Півненка.

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