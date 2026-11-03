Скандал у Петропавлівській Борщагівці: хто стояв за провокацією та чого хотів досягти

У МВС відбувся брифінг щодо подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині / © Національна поліція України

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Сутички під будинком у Петропавлівській Борщагівці на Київщині 2 листопада — це спланована провокація, яку організувала жінка під виглядом медика. Вона виходила в прямий етер і вигадувала історії про «катівню» та «зламаний хребет», щоб обурити людей і дискредитувати військових.

Усі деталі, які керівництво силових відомств розкрило під час пресконференції у Міністерстві внутрішніх справ, зібрав ТСН.ua.

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Хто організував провокацію в Петропавлівській Борщагівці

Як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, події біля будівлі були заздалегідь зрежисовані, передає «Суспільне».

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«Ситуація зрежисована. І почалася вона з того, що прибула ця псевдомедикиня на автомобілі, брендованому під швидку медичну допомогу з шевроном екстреної медичної допомоги нібито для надання допомоги особам, які утримувалися», — заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Як пояснив очільник МВС, жінка діяла на прохання родички військового, який перебував у СЗЧ. Метою акції було обманом забрати чоловіка. До того ж з’ясувалося, що жінка переховує вдома й власного чоловіка, який також перебуває у СЗЧ.

Іван Вигівський. / © Національна поліція України

«Вона там була, ми встановили, конкретно за зверненням родички однієї з осіб, який був у СЗЧ. За декілька діб до цього вона спрямувала водія на це місце, він знімав цей будинок. Ця особа в СЗЧ кидала якісь фотографії. І вона ретельно спланувала цю акцію, щоб дискредитувати військових», — розповів урядовець.

Як зазначив виконувач обов’язків голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе, псевдомедики приїхали на авто приватної клініки, яку закрили ще 2024 року та продали з умовою не використовувати її бренд. На місці жінка запустила трансляцію в TikTok і поширювала брехню про «катівню» та нібито зламаний хребет в одного з чоловіків.

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«Про те, що там була катівня, це все фейки, які транслювалися цією жінкою. Буде дана оцінка саме тим особам, які там незаконно утримувалися. Росія веде гібридну війну, веде не погано. І ця ситуація, яка вчора відбувалася, під емоціями не можна вестись на провокації і так себе вести», — наголосив Іван Вигівський.

Кого затримали та які кримінальні провадження відкрили

За інформацією hromadske, заступник голови Служби безпеки України Іван Рудницький заявив, що правоохоронці вже встановили близько 100 учасників сутичок.

Іван Рудницький / © Національна поліція України

СБУ відкрила три кримінальні провадження за статтями про:

перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ст. 114-1 КК України);

поширення інформації про розташування Сил оборони;

масові заворушення (ст. 294 КК України).

Також він зазначив, що поліцейські вже затримали 16 радикально налаштованих осіб та перевіряють причетність ще 26 громадян. Підозри за організацію масових заворушень та опір правоохоронцям (ст. 294, ст. 342 КК України) оголосили псевдопарамедикині (ідентифікованій у ЗМІ як Валентина Молода) та водію приватної «швидкої». Окремо дії військовослужбовців перевіряє Державне бюро розслідувань.

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«Наразі ми майже не маємо потерпілих унаслідок цих інцидентів», — зазначив виконувач обов’язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Він додав, що поліція свідомо не застосовувала силу, аби не загострювати конфлікт.

Максим Цуцкірідзе. / © Національна поліція України

Що відбувалося всередині будівлі та чому там опинилась дитина

Як повідомили на пресконференції очільник МВС Іван Вигівський та виконувач обов’язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, у розпал подій у будівлі перебували 26 осіб. Зокрема, там було 17 чоловіків: двоє у статусі СЗЧ, а 15 — мобілізовані, які чекали на початок базової підготовки 9 листопада.

За словами посадовців, коли командування вирішило вивезти людей автобусом задля їхньої безпеки, протестувальники почали блокувати та розхитувати транспортний засіб.

«Тобто вимога спочатку — вивезіть цих людей, заберіть з цього переміщення, а потім почати розхитувати цей автобус, через що люди могли навіть травмуватися», — додав міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

За 200 метрів від місця подій пасажири залишили автобус, а згодом четверо військовослужбовців самостійно повернулися до військової частини.

Також у соцмережах поширили відео з 14-річним підлітком, якого виводили з будівлі в термоковдрі, створюючи враження, ніби його там утримували.

«Поліз на дерево, впав туди. А там, ви ж знаєте, у нас всі бородаті, гарні — перелякалася людина. Його затягнули, щоб не закидали камінням, загорнули в ковдру, надали допомогу», — пояснив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Олександр Півненко / © Національна поліція України

Після надання допомоги хлопець безперешкодно повернувся додому.

Який був стан військовослужбовців і потерпілих

Також на прессконференції запевнили, що заяви про нібито зламаний хребет чи катування у будівлі не відповідають дійсності. Четверо військових у приміщенні чекали на госпіталізацію та проходили первинний огляд.

«Ми воюємо вже п'ять років і ми вміємо це робити. Наші лікарі всі взагалі молодці. Якщо б вони потребували більше якісної медичної допомоги, ми б їх направили в медичні госпіталі або в медичну установу, медичний центр Національної гвардії. Я щодо цього питання розбираюся, повірте, я дійду до кінця», — підкреслив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Командувач НГУ Олександр Півненко також пояснив, як травмувався один із мобілізованих. За його словами, чоловік, який не перебував у СЗЧ, а чекав на базову підготовку, упав під час повітряної тривоги. Для перевірки його стану одразу викликали медиків. Водночас через каміння, яке кидали з натовпу, поранення отримали 16 нацгвардійців.

Чому військові перебували у житловому будинку та що буде з об’єктами далі

Будівлю у Петропавлівській Борщагівці Нацгвардія орендувала законно — її використовували як тимчасовий пункт розміщення та медпункт. Щоб захистити цивільних від можливих російських ударів, такі об’єкти вирішили прибрати з житлових районів у великих містах. Очільник МВС також застеріг: за публічне розголошення чи розкриття таких режимних місць загрожуватиме кримінальна відповідальність.

Наразі у Нацгвардії триває службове розслідування щодо всіх обставин події.

«Якщо десь була зроблена помилка, ми це виправимо. І в подальшому взагалі таких питань більше від Національної гвардії не буде», — підсумував командувач НГУ Олександр Півненко.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці: останні новини

Нагадаємо, у Петропавлівській Борщагівці на Київщині стався конфлікт за участю приватної «швидкої», поліції та Нацгвардії. У цей час під будинком зібралися місцеві мешканці, які намагалися відчинити ворота.

Також керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що близько 21:00, коли він прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці, ситуація вже вийшла з-під контролю. Там зібралося близько 500 людей, а також було розбито три автомобілі.

Правоохоронці затримали Валентину Молоду, яка влаштувала скандал у Петропавлівській Борщагівці. Вона вдавала з себе лікарку й власницю клініки «Мед-Престиж» та заявляла про «заручників» у будівлі. Як з’ясували слідчі, за три дні до протестів жінка разом із водієм заздалегідь проводила розвідку біля цього будинку.

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