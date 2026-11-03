Скандал у Петропавлівській Борщагівці набирає обертів: СБУ розкрила, кого хотіли викрасти, і готує масштабні затримання

Поліція. / © Getty Images

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СБУ встановила особи близько 100 людей, які брали активну участь у масових заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Наразі вирішується питання про їхнє затримання та оголошення підозр.

Про це повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький під час пресконференції.

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«На цю хвилину ідентифіковано і встановлено близько 100 осіб, які перебували на місці скоєння злочину, а також приймали активну участь в організації. Відбуваються обшуки і вирішується питання про затримання і оголошення про підозру», — наголосив посадовець.

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З його слів, все було організовано шахрайським шляхом з метою викрадення військовослужбовця Національної гвардії і створення суспільного резонансу, щоби долучити, зокрема, місцевих жителів. Затримали жінку, яка представлялася медикинею, та водія «швидкої».

Двоє чоловіків, які перебували в будівлі, були в статусі СЗЧ, решта — мали розпочати базову загальновійськову підготовку 9 листопада.

Наразі відкрито провадження за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ, поширення інформації про розташування сил оборони та масові заворушення.

Нагадаємо, вдень 2 листопада в Мережі з’явилися повідомлення про нібито захоплення людей у заручники в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За попередньою інформацією, озброєні чоловіки начебто утримували близько 40 осіб у підвалі приватного будинку. Згодом біля будівлі зібралися місцеві жителі, між якими та військовими спалахнув конфлікт.

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Згодом з’ясувалося, що приміщення використовували військовослужбовці Національної гвардії України. Командувач НГУ Олександр Півненко пояснив, що туди прибувають мобілізовані, звідки їх згодом направляють до навчальних центрів. Водночас очільник МВС Іван Вигівський заявив, що у справі щодо події розпочали службову перевірку, зокрема щодо умов перебування військових.

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