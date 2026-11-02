Скандал у Петропавлівській Борщагівці: жінка розповіла, як її знайомого утримували 37 днів у підвалі

Незаконне утримання / © Freepik

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У Петропавлівській Борщагівці на Київщині біля приватного будинку зібралися місцеві мешканці, медики швидкої, поліція та Нацгвардія. Вони прибули через інформацію про те, що в будівлі незаконно утримують близько 40 людей. Одна з жінок розповіл про свого травмованого знайомого, який перебував у підвалі 37 днів.

Про це повідомляє УНІАН.

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За словами жінки, яка прибула до будинку, вона неодноразово просила відпустити чоловіка «мирним шляхом і відправити до шпиталю» через наявну в нього травму. Вона також розказала про умови спілкування з тими, хто утримував її знайомого.

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«Зі мною спілкувалися дуже „ввічливо“. Він сказав, що я не привезла йому всі речі. Що вранці вони вирушать о 9:00 до Черкаської області», — зазначила жінка.

Крім того, вона повідомила про невдалу спробу чоловіка залишити територію.

«Він дзвонить мені о 5:00 ранку і каже: „Я втік“. Його спіймали, у нього ще були шви. Розумієте, він ударився, а коли приїхав медик без медичної освіти, той не зрозумів, що це таке», — розповіла вона.

Нагадаємо, у Петропавлівській Борщагівці на Київщині стався конфлікт за участю приватної швидкої, поліції та Нацгвардії. Спочатку медиків не пускали до пацієнта, але згодом лікарку пропустили всередину. У цей час під будинком зібралися місцеві мешканці, які намагалися відчинити ворота.

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У соцмережах поширювали інформацію про нібито 40 людей у підвалі та загибель чоловіка. Однак у поліції Київщини це спростували й заявили, що повідомлення про незаконне утримування людей та смерть не відповідають дійсності.

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